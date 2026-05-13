Najib Mikati
ترامب: سفن إيران غرقت في البحر وطائراتها انتهت

بعدما أكد مراراً وتكراراً خلال الفترة الماضية أن القوات الأميركية قضت على القدارت العسكرية الإيرانية، أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن بلاده حطمت كافة السفن الإيرانية.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: كان لدى إيران 159 سفينة في أسطولها البحري.. لكن كل سفينة منها أصبحت الآن ترقد في قاع البحر."
كما أضاف أنه طهران خسرت أسطولها البحري وسلاحها الجوي أيضاً.

"مقتل قادة إيران"
كذلك أشار إلى القضاء على أغلب القادة الإيرانيين، كاتباً "قادتها لم يعودوا موجودين بيننا، والبلاد تعيش كارثة اقتصادية".

وكان الرئيس الأميركي أكد أمس أيضاً أن إيران تعيش "كارثة اقتصادية" مع استمرار الحرب والحصار البحري الأميركي على موانئها.

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع كشف مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تدرس إعادة تسمية العمليات العسكرية المرتبطة بإيران بـ "المطرقة الثقيلة" في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي، في مؤشر جديد على استعداد واشنطن لسيناريو التصعيد العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية مع طهران، والتي تعثرت بعد الرفض الإيراني للمقترح الأميركي الأحدث.
كما جاءت بعدما وجّه رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب أو "الفشل"، وذلك غداة إعلان ترامب أنّ الهدنة باتت في "غرفة الإنعاش".

فيما نفذ الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية في العاصمة طهران، استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذّر الرئيس الأميركي من أن وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 8 نيسان الماضي بات على شفا الانهيار.

في حين أعلن البنتاغون أن كلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه ترامب في الكونغرس بشأن الصراع وتأثيره على الجهوزية العسكرية.
ترامب: بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر وأسلحتها المضادة للطائرات مفقودة
