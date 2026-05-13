ترامب: سفن إيران غرقت في البحر وطائراتها انتهت

وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: كان لدى 159 سفينة في أسطولها البحري.. لكن كل سفينة منها أصبحت الآن ترقد في قاع البحر." بعدما أكد مراراً وتكراراً خلال الفترة الماضية أن القوات الأميركية قضت على القدارت العسكرية ، أوضح الرئيس أن بلاده حطمت كافة السفن الإيرانية.

كما أضاف أنه طهران خسرت أسطولها البحري وسلاحها الجوي أيضاً.



"مقتل قادة إيران"

كذلك أشار إلى على أغلب القادة الإيرانيين، كاتباً "قادتها لم يعودوا موجودين بيننا، والبلاد تعيش كارثة اقتصادية".



وكان الرئيس الأميركي أكد أمس أيضاً أن إيران تعيش "كارثة اقتصادية" مع استمرار الحرب والحصار البحري الأميركي على موانئها.



أتت تلك التصريحات بالتزامن مع كشف مسؤولين أميركيين أن الأميركية "البنتاغون" تدرس إعادة تسمية العمليات العسكرية المرتبطة بإيران بـ "المطرقة الثقيلة" في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي، في مؤشر جديد على استعداد لسيناريو التصعيد العسكري إذا فشلت المفاوضات الجارية مع طهران، والتي تعثرت بعد الرفض للمقترح الأميركي الأحدث.