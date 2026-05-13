تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محذرة من الفوضى.. طهران توجه انتقادات لاذعة لأميركا

Lebanon 24
13-05-2026 | 02:12
A-
A+
محذرة من الفوضى.. طهران توجه انتقادات لاذعة لأميركا
محذرة من الفوضى.. طهران توجه انتقادات لاذعة لأميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تصاعد التهديدات الأميركية لإيران عقب رفضها للمقترح الأميركي الأخير الذي قدم من أجل إنهاء الحرب، وجهت الخارجية الإيرانية انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل دون أن تسميهما.
Advertisement

ونبه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في بيان مطول نشره على حسابه في إكس الأربعاء من انزلاق العالم إلى هاوية الفوضى والخضوع، وفق تعبيره.
كما رأى أن الحرب الحالية القائمة بين بلاده وأميركا وإسرائيل هي "صراع بين الخير والشر" على حد قوله. وكتب قائلاً: "لقد أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب العدوانية في 28 شباط 2026، للمرة الثانية خلال أقل من عام، بينما كانت إيران والولايات المتحدة منخرطتين في مفاوضات دبلوماسية. هذه ليست مجرد حرب على الأرض أو الموارد أو الجغرافيا السياسية، بل هي حرب ستحدد معنى الخير والشر في عصرنا الحالي ومستقبلاً".

"رفض للابتزاز والإكراه"
إلى ذلك، شدد على أن إيران "لن تقبل بعالم تحكمه قوى استعباد متغطرسة، مهيمنة، لا تخضع للمساءلة، وتحكم بالإكراه والكذب والابتزاز".

واعتبر أن "الصمت في مثل هذه الأوقات تواطؤ مع الشر" وفق قوله. وأردف: "إذا كنت ترفض طريق الهمجية والهيمنة، فلتتحلَّ بالشجاعة الأخلاقية لتتحدث وتتحرك وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ قبل أن ينحدر العالم إلى هاوية من الفوضى".
أتى هذا الموقف قبل ساعات من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، الحليف الاستراتيجي لإيران، حيث ستطرح بلا شك مسألة المحادثات الأميركية الإيرانية، وسط تأكيد مصادر مطلعة بأن ترامب سيطلب مساعدة بكين للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات تنهي الحرب، وتؤدي إلى فتح مضيق هرمز المغلق منذ تفجر الصراع في 28 شباط الماضي.

كما جاءت تصريحات بقائي، بعدما وصف ترامب الرد الإيراني على مقترح بلاده بالسيئ جداً، ملوحاً بإمكانية استئناف العمليات العسكرية.
مواضيع ذات صلة
"ضعيف" و"سيء".. ترامب يشنّ هجومًا لاذعًا على البابا لاوون بعد انتقاده حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"دعابة لاذعة".. هكذا انتقم الملك تشارلز لأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة جديدة لأميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما بيصرف عليي".. ابنة فنان شهير تفضح والدها وتوجه له انتقادات مباشرة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

إذا كنت

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:57 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
Lebanon24
06:45 | 2026-05-13
Lebanon24
06:30 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24