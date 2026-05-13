محذرة من الفوضى.. طهران توجه انتقادات لاذعة لأميركا

ونبه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في بيان مطول نشره على حسابه في إكس الأربعاء من انزلاق العالم إلى هاوية الفوضى والخضوع، وفق تعبيره. مع تصاعد التهديدات الأميركية لإيران عقب رفضها للمقترح الأميركي الأخير الذي قدم من أجل إنهاء الحرب، وجهت الخارجية انتقادات لاذعة إلى وإسرائيل دون أن تسميهما.

كما رأى أن الحرب الحالية القائمة بين بلاده وأميركا وإسرائيل هي "صراع بين الخير والشر" على حد قوله. وكتب قائلاً: "لقد أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب العدوانية في 28 شباط 2026، للمرة الثانية خلال أقل من عام، بينما كانت والولايات المتحدة منخرطتين في مفاوضات دبلوماسية. هذه ليست مجرد حرب على الأرض أو الموارد أو الجغرافيا السياسية، بل هي حرب ستحدد معنى الخير والشر في عصرنا الحالي ومستقبلاً".



"رفض للابتزاز والإكراه"

إلى ذلك، شدد على أن إيران "لن تقبل بعالم تحكمه قوى استعباد متغطرسة، مهيمنة، لا تخضع للمساءلة، وتحكم بالإكراه والكذب والابتزاز".



واعتبر أن "الصمت في مثل هذه الأوقات تواطؤ مع الشر" وفق قوله. وأردف: " ترفض طريق الهمجية والهيمنة، فلتتحلَّ بالشجاعة الأخلاقية لتتحدث وتتحرك وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ قبل أن ينحدر العالم إلى هاوية من الفوضى".