إيران تعدم رجلا اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل

قالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية ، اليوم الأربعاء، إن أعدمت رجلا أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات ، وذلك بعد أن أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن الرجل، واسمه إحسان أفراشته، ويبلغ من العمر 32 عاما، اعتقل في عام 2024 وحكم عليه بالإعدام في عام 2025.



وكانت إيران أعدمت خلال الأيام الماضية عددا من الأشخاص بتهم مختلفة.



فقد ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية في الثاني من الجاري أن إيران أعدمت رجلين بتهمة التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي " "، مضيفة أن الرجلين كانا يجمعان معلومات بشأن مواقع حساسة، بما في ذلك منشأة نطنز النووية لصالح .