تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصريح من 3 كلمات يفتح النار على ترامب.. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-05-2026 | 03:21
A-
A+
تصريح من 3 كلمات يفتح النار على ترامب.. ماذا قال؟
تصريح من 3 كلمات يفتح النار على ترامب.. ماذا قال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاعتبارات الاقتصادية للأميركيين لا تؤثر في موقفه من التفاوض مع إيران، مؤكداً أن أولويته الأساسية هي منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
Advertisement


وخلال حديثه إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قبيل مغادرته في زيارة دبلوماسية إلى الصين، سُئل ترامب عن مدى تأثير "الأوضاع المالية للأميركيين" على رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران.
ورد قائلاً: "ولا حتى قليلا".

وبحسب قناة "إن بي سي نيوز"، أضاف ترامب: "الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو أنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً. لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين. لا أفكر في أي أحد. أفكر في أمر واحد فقط: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذا كل شيء".

وتابع: "كل أميركي يفهم ذلك".
ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران في أواخر فبراير، أغلقت طهران الوصول إلى مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية يومياً.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 4.50 دولار، الثلاثاء، فيما وصل سعر غالون الديزل إلى 5.64 دولار، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية .

وانعكس ارتفاع تكاليف الوقود على الاقتصاد الأميركي، إذ ارتفع التضخم في أبريل إلى 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة الثلاثاء.

الديمقراطيون يفتحون النار

وسارع الديمقراطيون إلى انتقاد تصريحات ترامب. وقالت ليا ليشتشينسكي، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، إن الأميركيين يواجهون صعوبات في دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية، بينما يقول ترامب "ما كان يقال همساً بصوت عالٍ"، معتبرة أن كلامه يعادل عبارة "دعهم يأكلون الكعك".

ومن جانبها، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، في تغريدة عبر منصة إكس "هل كان الأمر أوضح من أي وقت مضى أن دونالد ترمب لا يهتم بكم؟ كما قال "ولا قليلا".

أما النائب الديمقراطي جيسون كرو، عضو مجلس النواب عن ولاية كولورادو، فقال إن ترمب "لا يهتم بارتفاع التكاليف ولا بمعاناة الأميركيين"، مضيفا أن المواطنين "يستحقون أفضل من ذلك من قادتهم المنتخبين".
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. ماذا قال ماكرون عن لبنان اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عن وقف النار في لبنان... ماذا قال نتنياهو؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح من بري.. ماذا قال عن الهدنة وبيان السفارة الأميركية الأخير؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف إطلاق النار كاذبة ولا أساس لها من الصحة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيون

الأميركيين

الديمقراطي

ديمقراطي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:57 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
Lebanon24
06:45 | 2026-05-13
Lebanon24
06:30 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24