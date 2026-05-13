رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع بيسنت المعادن النادرة وسلاسل التوريد

Advertisement

كما أوضح أن لي أبلغ الوزراء الصيني خه لي فنغ، خلال لقاء منفصل، أن سيول ستدعم الحوار بين والصين، بحسب ما نقلت " ".من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ أن ملف لم يُطرح خلال أي من الاجتماعين.ويأتي اجتماع بيسنت برئيس كوريا الجنوبية تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأميركي والصيني شي جين بينغ في بكين.وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن عن مشتريات تتضمن طائرات بوينج ومنتجات زراعة وطاقة أميركية.وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين.