رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع بيسنت المعادن النادرة وسلاسل التوريد

13-05-2026 | 04:04
رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع بيسنت المعادن النادرة وسلاسل التوريد
ذكر "البيت الأزرق" الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس لي جيه ميونغ بحث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، ملفات سلاسل التوريد والمعادن الاستراتيجية.


كما أوضح أن لي أبلغ نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، خلال لقاء منفصل، أن سيول ستدعم الحوار بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما نقلت "رويترز".
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ أن ملف كوريا الشمالية لم يُطرح خلال أي من الاجتماعين.


ويأتي اجتماع بيسنت برئيس كوريا الجنوبية تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين.


وقال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينج ومنتجات زراعة وطاقة أميركية.


وتسعى بكين إلى أن تخفف الولايات المتحدة القيود على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، وأثارت مخاوف بشأن مشروع قانون يهدف إلى منع دخول معدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية إلى الصين.
