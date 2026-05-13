عربي-دولي
بعد الهزّات الأرضيّة... مخاوف كبيرة في إيران من زلزال شديد القوّة
Lebanon 24
13-05-2026
|
05:23
أفادت
وكالة مهر الإيرانية
للأنباء بأن سلسلة من تسعة هزات صغيرة ضربت منطقة برديس في شرق
طهران
خلال الليل، مما جدد المخاوف لدى الخبراء والسكان من احتمال تعرض العاصمة لكارثة حدوث زلزال كبير.
وجدد تكرار هذا النشاط المخاوف من أن الضغط التكتوني المتراكم تحت طهران وحولها قد يؤدي في مرحلة ما في
المستقبل
إلى زلزال أكبر بكثير.
ويُذكر أن
العاصمة الإيرانية
تقع بالقرب من عدة خطوط صدع نشطة. ورغم تكرار الهزات الأرضية في المنطقة، من النادر حدوث عدد منها بشكل متتالي.
وشعر سكان منطقة قريبة من صدع موشا، أحد أكثر مناطق الزلازل نشاطا في
إيران
، بالهزات التي سجلت في ليلة واحدة بمقاطعة طهران في شرق البلاد.
وأفادت
وسائل الإعلام
الحكومية بأن إحدى الهزات جاءت بقوة 4.6 على مقياس ريختر، وبأن نشاط الزلزال الخفيف لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.
ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن خبير الزلازل مهدي زارع قوله إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهزات تمثل إطلاقا لطاقة الزلازل المتراكمة مما يقلل من المخاطر في المستقبل أم أنها علامات تحذر من نشاط زلزالي أقوى في المستقبل على طول نظام الصدع بالقرب من طهران.
وقال زارع إن احتمالات تعرض طهران للزلازل تزداد ليس فقط بسبب خطوط الصدع النشطة، وإنما بسبب الكثافة العمرانية العالية والتركيز السكاني ومحدودية الاستعدادات أيضا. وذكر أن الزلازل الصغيرة نسبيا قد تسبب اضطرابا في العاصمة بسبب هشاشة البنية التحتية والازدحام، مما يعقد الاستجابة لحالات الطوارئ. (رويترز)
وكالة "مهر" الإيرانية: مناطق شرق طهران تعرضت لـ 9 هزات أرضية خلال الليلة الماضية
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
