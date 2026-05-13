لابيد يُعلن البدء باجراءات حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة

دعا زعيم إلى حل الأسبوع المقبل، والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وكتب على منصة "إكس": "بالتعاون مع فصائل المعارضة الأخرى، قمنا مؤخرا بإزالة كل التشريعات من جدول أعمال الكنيست. في ظل غياب الأغلبية، يعجز الائتلاف عن تمرير حتى قوانينه الخاصة. هذا هو حال الكنيست المتفكك".

وأوضح: "كما ذكرت هذا الأسبوع، فقد توقف الكنيست عن العمل، وسنبدأ إجراءات حله الأسبوع المقبل، وسننطلق في مسيرة إصلاح الدولة". (روسيا اليوم)