عربي-دولي

بسبب زيارته إلى غزة.. إسرائيل تحتجز مسؤولاً أممياً

احتجزت إسرائيل، صباح الثلاثاء، مسؤولاً أممياً في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، واستجوبته بشأن زيارة أجراها لغزة عام 2025.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء، إنَّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، احتُجز لمدة نحو 45 دقيقة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون.


وذكر المسؤول الأممي، وهو مواطن كندي، أنهُ خضع لاستجواب من جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن زيارة أجراها لغزة في آب الماضي بتنسيق مع إسرائيل.


كذلك، قالت الصحيفة إنَّ ما جرى للمسؤول الأممي "حادثة دبلوماسية محرجة لإسرائيل"، ناقلة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن الحادثة ناجمة عن خطأ في تحديد الهوية، وأُطلق سراح ميشو بعدها بوقت قصير.


وتابعت الصحيفة أنه خلال التفتيش الأمني، صودرت جوازات سفره ونُقل إلى منطقة انتظار واحتُجز هناك لمدة 45 دقيقة تقريباً، وخضع للاستجواب بشأن زيارة رسمية لغزة كانت مُنسقة مع إسرائيل.


وبعد ما تعرض له، صرّح ميشو بأن المعاملة كانت غير معتادة لمسؤول أممي رفيع المستوى، وأنه لم يصادف سلوكاً مماثلاً في دول أخرى، حسب الصحيفة.
 

وباتت غزة أحد أبرز الملفات على طاولة الأمم المتحدة منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في السابع من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين بالقطاع، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني. (الجزيرة نت)
