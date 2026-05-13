بسبب زيارته إلى غزة.. إسرائيل تحتجز مسؤولاً أممياً

احتجزت ، صباح الثلاثاء، مسؤولاً أممياً في مطار بن غوريون الدولي قرب ، واستجوبته بشأن زيارة أجراها لغزة عام 2025.

وقالت صحيفة " "، مساء الثلاثاء، إنَّ وكيل لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، احتُجز لمدة نحو 45 دقيقة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون.





وذكر المسؤول الأممي، وهو مواطن ، أنهُ خضع لاستجواب من جانب جهاز (الشاباك) بشأن زيارة أجراها لغزة في آب الماضي بتنسيق مع إسرائيل.





كذلك، قالت الصحيفة إنَّ ما جرى للمسؤول الأممي "حادثة دبلوماسية محرجة لإسرائيل"، ناقلة كذلك، قالت الصحيفة إنَّ ما جرى للمسؤول الأممي "حادثة دبلوماسية محرجة لإسرائيل"، ناقلة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن الحادثة ناجمة عن خطأ في تحديد الهوية، وأُطلق سراح ميشو بعدها بوقت قصير.





وتابعت الصحيفة أنه خلال التفتيش الأمني، صودرت جوازات سفره ونُقل إلى منطقة انتظار واحتُجز هناك لمدة 45 دقيقة تقريباً، وخضع للاستجواب بشأن زيارة رسمية لغزة كانت مُنسقة مع إسرائيل.





وبعد ما تعرض له، صرّح ميشو بأن المعاملة كانت غير معتادة لمسؤول أممي رفيع المستوى، وأنه لم يصادف سلوكاً مماثلاً في دول أخرى، حسب الصحيفة.