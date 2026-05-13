بين أميركا وأوكرانيا.. اتفاق مرتقب لـاختبار مسيرات

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بين أميركا وأوكرانيا.. "اتفاق مرتقب" لـ"اختبار مسيرات"
Lebanon 24
13-05-2026
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية
أن
أوكرانيا
والولايات المتحدة تستعدان لتوقيع اتفاق هو الأول من نوعه، يسمح بتصدير طائرات أوكرانية من دون طيار لإجراء اختبارات عسكرية في
واشنطن
.
Advertisement
وتحدد مسودة بيان النوايا، خُططاً للتصدير المؤقت لأنظمة أوكرانية من دون طيار للعمليات البرية والبحرية والجوية، لدعم أنشطة الاختبار والتقييم الأميركية، والمساهمة في تحديد الاحتياجات العسكرية الأميركية المستقبلية.
وتعكس المسودة، التي تفاوضت عليها
وزارة الدفاع
الأميركية ونظيرتها
الأوكرانية
وسفيرة أوكرانيا لدى واشنطن، أولجا ستيفانيشينا، اهتمام إدارة الرئيس
دونالد
ترمب المتزايد بتقنيات ساحة المعركة الأوكرانية سريعة التطور.
وبموجب المسودة، سيطلب "البنتاغون" منصات طائرات مسيرة محددة وكميات محددة لأغراض الاختبار والتقييم فقط "لتحديد متطلبات الجيش الأميركي لعمليات الاستحواذ المحتملة في
المستقبل
، وليس لنشرها عملياتياً".
وتنصُّ المسودة على أن أي صفقة مستقبلية محتملة لأنظمة الطائرات المسيرة "ستُجرى من خلال اتفاقية أو ترتيب منفصل"، ويحمل المستند توقيع دانيال زيمرمان، مساعد وزير الحرب للشؤون الأمنية الدولية، وسيرجي بوييف، نائب
وزير الدفاع
الأوكراني.
وتقر المسودة بـ"المصلحة المشتركة في الإنتاج والتطوير والشراء التعاوني المستقبلي للتكنولوجيا الأوكرانية، بما يعود بالنفع على المقاتلين
الأميركيين
، ويعزز في الوقت نفسه الابتكار الدفاعي الأوكراني".
(الشرق للأخبار)
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": لقاء مرتقب بين ترامب وأمين عام حلف الناتو الأسبوع المقبل
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": لقاء مرتقب بين ترامب وأمين عام حلف الناتو الأسبوع المقبل
13/05/2026 14:25:04
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
Lebanon 24
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
13/05/2026 14:25:04
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله"
13/05/2026 14:25:04
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. اتفاق مُرتقب بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن "المعادن الحرجة"
Lebanon 24
قريباً.. اتفاق مُرتقب بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن "المعادن الحرجة"
13/05/2026 14:25:04
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع
وزير الدفاع
البريطانية
الأميركيين
الأوكرانية
البريطاني
المستقبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
Lebanon 24
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
07:05 | 2026-05-13
13/05/2026 07:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
Lebanon 24
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
07:00 | 2026-05-13
13/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
Lebanon 24
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
06:57 | 2026-05-13
13/05/2026 06:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
06:49 | 2026-05-13
13/05/2026 06:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
Lebanon 24
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
06:45 | 2026-05-13
13/05/2026 06:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
Lebanon 24
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
10:00 | 2026-05-12
12/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
08:00 | 2026-05-12
12/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
10:30 | 2026-05-12
12/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
11:00 | 2026-05-12
12/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2026-05-13
تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"
07:00 | 2026-05-13
قلق في تل أبيب من ترامب.. هل يمل من حربه على ايران؟
06:57 | 2026-05-13
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
06:49 | 2026-05-13
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
06:45 | 2026-05-13
فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات
06:30 | 2026-05-13
دولة تضع "حزب الله" على "قوائم الإرهاب".. من هي؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 14:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24