عربي-دولي

بين أميركا وأوكرانيا.. "اتفاق مرتقب" لـ"اختبار مسيرات"

Lebanon 24
13-05-2026 | 05:54
بين أميركا وأوكرانيا.. اتفاق مرتقب لـاختبار مسيرات
بين أميركا وأوكرانيا.. اتفاق مرتقب لـاختبار مسيرات
أظهرت وثيقة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أوكرانيا والولايات المتحدة تستعدان لتوقيع اتفاق هو الأول من نوعه، يسمح بتصدير طائرات أوكرانية من دون طيار لإجراء اختبارات عسكرية في واشنطن.
وتحدد مسودة بيان النوايا، خُططاً للتصدير المؤقت لأنظمة أوكرانية من دون طيار للعمليات البرية والبحرية والجوية، لدعم أنشطة الاختبار والتقييم الأميركية، والمساهمة في تحديد الاحتياجات العسكرية الأميركية المستقبلية.

وتعكس المسودة، التي تفاوضت عليها وزارة الدفاع الأميركية ونظيرتها الأوكرانية وسفيرة أوكرانيا لدى واشنطن، أولجا ستيفانيشينا، اهتمام إدارة الرئيس دونالد ترمب المتزايد بتقنيات ساحة المعركة الأوكرانية سريعة التطور.

وبموجب المسودة، سيطلب "البنتاغون" منصات طائرات مسيرة محددة وكميات محددة لأغراض الاختبار والتقييم فقط "لتحديد متطلبات الجيش الأميركي لعمليات الاستحواذ المحتملة في المستقبل، وليس لنشرها عملياتياً".

وتنصُّ المسودة على أن أي صفقة مستقبلية محتملة لأنظمة الطائرات المسيرة "ستُجرى من خلال اتفاقية أو ترتيب منفصل"، ويحمل المستند توقيع دانيال زيمرمان، مساعد وزير الحرب للشؤون الأمنية الدولية، وسيرجي بوييف، نائب وزير الدفاع الأوكراني.

وتقر المسودة بـ"المصلحة المشتركة في الإنتاج والتطوير والشراء التعاوني المستقبلي للتكنولوجيا الأوكرانية، بما يعود بالنفع على المقاتلين الأميركيين، ويعزز في الوقت نفسه الابتكار الدفاعي الأوكراني". (الشرق للأخبار)
