فرنسا.. نسبة البطالة تقفز إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات

ارتفعت نسبة البطالة في بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات، ما زاد من المؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في كان يعاني من ضعفٍ بالفعل قبل اندلاع الحرب على .وأشارت بيانات والدراسات الاقتصادية (Insee)، إلى أن معدل البطالة بلغ 8.1% في الربع الأول من العام.وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم قد توقعوا انخفاضاً طفيفاً إلى 7.8% من 7.9% في نهاية العام الماضي.ويأتي تدهور سوق العمل على الرغم من نجاح الحكومة في تجاوز أزمة الميزانية وتجنب انهيار سياسي آخر في شباط.كذلك، أظهرت بيانات نهاية نيسان أن الاقتصاد لم يشهد نمواً في الأشهر الثلاثة الأولى، فيما أشار مسحٌ أجراه للأعمال يوم الثلاثاء إلى أنَّ الحرب بدأت تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وتزيد من الضغوط التضخمية.