عربي-دولي
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
13-05-2026
أكد
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف عبر قناة "
روسيا اليوم
" أن بين أهداف العدوان الأميركي
الإسرائيلي
على
إيران
منع التطبيع العربي -
الإيراني
، واستقطاب جيران إيران لتحالفات تتخلى عن القضية
الفلسطينية
.
وأضاف: "أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قبل سنوات عدة قمم للمصالحة بين السنة والشيعة. الآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، وتصوير إيران إحدى الدول الشيعية الرئيسية دولة منبوذة، بينما يتم استقطاب جيرانها في الخليج إلى هياكل لن تكون موجهة لحل القضية الفلسطينية، وسيطلب منها التخلي عن القضية الفلسطينية ثمنا للتطبيع مع
إسرائيل
".
وشدد لافروف على أنه حتى مع التوصل إلى حل سريع للنزاع في الخليج، فإن الضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي لا يمكن ترميمه حتى نهاية العام الجاري.
وحذر من أن استمرار القتال لأسابيع أو أشهر سيؤدي إلى تأجيل موعد تجاوز الأزمة إلى أمد أبعد، وأن أضرارا جسيمة ستلحق بقطاع الطاقة العالمي في حال اندلاع نزاع في مضيق باب المندب.
قاسم: إسرائيل وأميركا تعملان على فتنة سنية - شيعية في لبنان
ترامب لقناة إم إس ناو: هدفنا الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قاليباف: العدو سعى لتحويل إيران إلى نموذج شبيه بفنزويلا وفشل في تحقيق هدفه
لافروف: نريد حلا سلميا للوضع في الشرق الأوسط يقوم على توازن المصالح
