عربي-دولي

لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية

13-05-2026 | 06:57
لافروف: العدوان على إيران هدفه منع المصالحة السنية - الشيعية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر قناة "روسيا اليوم" أن بين أهداف العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران منع التطبيع العربي - الإيراني، واستقطاب جيران إيران لتحالفات تتخلى عن القضية الفلسطينية.
وأضاف: "أتذكر كيف عقد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قبل سنوات عدة قمم للمصالحة بين السنة والشيعة. الآن، تُبذل كل الجهود لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، وتصوير إيران إحدى الدول الشيعية الرئيسية دولة منبوذة، بينما يتم استقطاب جيرانها في الخليج إلى هياكل لن تكون موجهة لحل القضية الفلسطينية، وسيطلب منها التخلي عن القضية الفلسطينية ثمنا للتطبيع مع إسرائيل".

وشدد لافروف على أنه حتى مع التوصل إلى حل سريع للنزاع في الخليج، فإن الضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي لا يمكن ترميمه حتى نهاية العام الجاري.

وحذر من أن استمرار القتال لأسابيع أو أشهر سيؤدي إلى تأجيل موعد تجاوز الأزمة إلى أمد أبعد، وأن أضرارا جسيمة ستلحق بقطاع الطاقة العالمي في حال اندلاع نزاع في مضيق باب المندب.
