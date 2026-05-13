تركيا تعتقل 324 مشتبهاً بانتمائه لتنظيم "داعش"

أعلنت أن الشرطة نفَّذت عمليات أمنية استهدفت تنظيم "داعش" في 47 ولاية، أسفرت عن توقيف 324 مشتبهاً بهم.وجاءت العمليات، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على منصة "إكس"، بتنسيق بين دائرة الاستخبارات في ، وإدارة ، ورئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية "MİT"، ومكتب ، إضافة إلى أعمال نفَّذتها إدارات فروع مكافحة الإرهاب في مديريات الأمن بالولايات.وأوضح البيان أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات نُفِّذت في 47 ولاية، ومن بينهم أشخاصٌ صَدرت بحقهم أوامر توقيف، وآخرون يُشتبه في تقديمهم دعماً مالياً للتنظيم، إضافة إلى أشخاص جرى تحديد نشاطات سابقة لهم داخل تنظيم داعش.وأكدت الوزارة أن العمليات تأتي "من أجل السلام والوحدة والتكاتف في البلاد"، مشيرة إلى أن عملياتها مستمرة "حرصاً على سلامة ووحدة وتماسك أمتنا، نواصل عملياتنا بلا انقطاع على مدار 365 يومًا في السنة، ليلًا ونهارًا بلا هوادة".أيضاً، وجَّهت الوزارة الشكر إلى عناصر الشرطة، ودائرة الاستخبارات، ورئاسة إدارة مكافحة الإرهاب، ورئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية، ومكتب المدّعي العام، وجميع من أسهم في تنفيذ هذه العمليات.