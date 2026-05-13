لتوفير البنزين... رئيس وزراء يُقلّص حجم موكبه

وقال المصدر إنه جرى تقليص عدد المركبات في موكب مودي مع الحرص على وجود العناصر الأمنية الأساسية، بما يتماشى مع مجموعة الحماية الخاصة التي تؤمن رئيس الوزراء، دون الإشارة إلى الحجم الفعلي للموكب. قال مصدر حكومي في ، إنّ "رئيس الوزراء قلص بشكل كبير حجم موكبه لترشيد استهلاك الوقود".

وكان مودي ناشد المواطنين في الهند، للالتزام بإجراءات تقشفية، تشمل تجنب السفر غير الضروري إلى الخارج وعبر وسائل النقل العام وخفض مشتريات والحدّ من استخدام زيت الطهي، في وقت يضغط فيه ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. (ارم نيوز)