بـ100 مسيرة.. زيلينسكي يتحدث عن "هجمات" روسية تطالُ أوكرانيا

وذكر في منشور له على منصة إكس: "تواصل ضرباتها بوقاحة شديدة، مستهدفة عمدا البنية التحتية للسكك الحديدية والمواقع المدنية في مدننا".

وذكر زيلينسكي أن الضربات التي تم شنها ليلاً استهدفت البنية التحتية السكنية والسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا وخاركيف في شمال شرقها، والبنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، ومنشآت الطاقة في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

الأوكراني إنه "من المهم دعم أوكرانيا وعدم الصمت حيال الحرب الروسية"، وتابع: "في كل مرة لا تتصدر فيها الحرب عناوين الأخبار، تتشجع روسيا لتكون أكثر"، وذلك في إشارة واضحة إلى انشغال العالم بالحرب مع ".

من جهتها، أعلنت ، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات ومطاراتها العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنت القوات الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

قال الرئيس الأوكراني، ، إن أكثر من 100 طائرة مسيّرة روسية استهدفت مناطق في ، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من وقوع هجوم آخر على مناطق مدنية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص.