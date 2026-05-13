عربي-دولي
بـ100 مسيرة.. زيلينسكي يتحدث عن "هجمات" روسية تطالُ أوكرانيا
Lebanon 24
13-05-2026
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني،
فولوديمير زيلينسكي
، إن أكثر من 100 طائرة مسيّرة روسية استهدفت مناطق في
أوكرانيا
، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من وقوع هجوم آخر على مناطق مدنية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وذكر
زيلينسكي
في منشور له على منصة إكس: "تواصل
روسيا
ضرباتها بوقاحة شديدة، مستهدفة عمدا البنية التحتية للسكك الحديدية والمواقع المدنية في مدننا".
وذكر زيلينسكي أن الضربات التي تم شنها ليلاً استهدفت البنية التحتية السكنية والسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا وخاركيف في شمال شرقها، والبنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، ومنشآت الطاقة في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.
وقال الرئيس
الأوكراني إنه "من المهم دعم أوكرانيا وعدم
التزام
الصمت حيال الحرب الروسية"، وتابع: "في كل مرة لا تتصدر فيها الحرب عناوين الأخبار، تتشجع روسيا لتكون أكثر"، وذلك في إشارة واضحة إلى انشغال العالم بالحرب مع
إيران
".
من جهتها، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات
الأوكرانية
ومطاراتها العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنت القوات الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
