|
عربي-دولي

سر مثلث برمودا ينكشف.. ماذا أظهرت دراسة جديدة؟

Lebanon 24
13-05-2026 | 07:54
سر مثلث برمودا ينكشف.. ماذا أظهرت دراسة جديدة؟
كشف علماء من مؤسسة كارنيغي للعلوم وجامعة ييل، عن تفسير جديد للغز الجيولوجي المرتبط بجزر برمودا، بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت في إبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين.
وبحسب الدراسة، التي نشرتها مجلة Geophysical Research Letters، فإن العلماء اكتشفوا طبقة صخرية ضخمة وخفيفة الكثافة تقع أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة، ويبلغ سمكها نحو 12 ميلاً، ما يمنحها قدرة على "الطفو" فوق الصخور الأثقل المحيطة بها.


وأوضح الباحثون أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 30 إلى 35 مليون سنة، عندما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل أن تبرد وتتصلب.

وأشار التقرير إلى أن هذه البنية غير المعتادة تختلف عن النماذج البركانية التقليدية التي تفسر عادة ارتفاع الجزر المحيطية، إذ لا توجد اليوم أي براكين نشطة أو "بقع ساخنة" تدعم بقاء برمودا مرتفعة.

واعتمد العلماء على تحليل بيانات اهتزازات الزلازل الطبيعية المسجلة على مدى أكثر من 20 عاما بواسطة محطة رصد زلزالية واحدة موجودة في الجزيرة.

ومن خلال دراسة تحولات الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية المختلفة، تمكن الفريق من رسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية حتى عمق يتجاوز 25 ميلا تحت الجزيرة.

وقال الباحث ويليام فريزر إن برمودا "تمثل حالة جيولوجية فريدة لا تتوافق مع النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضي"، مضيفا أن النتائج قد تشير إلى وجود عمليات جيولوجية عميقة لم تُفهم بالكامل حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن منطقة برمودا ارتبطت منذ عقود بظواهر جيولوجية غير اعتيادية، من بينها تغيرات طفيفة في الجاذبية الأرضية وإشارات مغناطيسية قوية تؤثر أحياناً على البوصلات وأجهزة الملاحة.

وأوضح الباحثون أن هذه الظواهر ناتجة عن الصخور البركانية القديمة الغنية بعناصر الحديد والتيتانيوم الموجودة في أعماق المنطقة، مؤكدين أن هذه التغيرات طبيعية ولا تشكل خطراً مباشراً.

ويعيد هذا الاكتشاف الاهتمام العلمي والشعبي بمنطقة مثلث برمودا، التي ارتبط اسمها لعقود بقصص غامضة عن اختفاء السفن والطائرات في شمال المحيط الأطلسي، رغم أن العلماء يؤكدون أن معظم الظواهر المرتبطة بها تفسيراتها طبيعية وجيولوجية. 
