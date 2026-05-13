سرٌّ يُكشف للمّرة لأولى... لهذا السبب صفعت بريجيت زوجها إيمانويل ماكرون

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
سرٌّ يُكشف للمّرة لأولى... لهذا السبب صفعت بريجيت زوجها إيمانويل ماكرون
Lebanon 24
13-05-2026
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر حادث الصفعة الشهيرة التي وجهتها السيدة
الفرنسية
الأولى بريجيت إلى زوجها
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون العام الماضي، مواقع التواصل ووسائل الإعلام مجدداً في
فرنسا
.
Advertisement
فقد كشف الصحافي في مجلة "
باريس
ماتش" ومؤلف كتاب "ثنائي شبه مثالي"، فلوريان تارديف، اليوم الأربعاء أن الرواية التي قدمها قصر الإليزيه في ربيع 2025، لصفع بريجيت زوجها بينما كانت طائرة ماكرون تحط في فييتنام، على أنه لحظة ودّ ومزاح"، لم تكن في الواقع قريبة من هذا التبرير على الإطلاق.
إذ زعم الصحافي في مقابلة إذاعية على راديو RTL، أن الصفعة أتت بعد اكتشاف بريجيت التي تكبر ماكرون بأكثر من 25 سنة أنه على علاقة "أفلاطونية" بالممثلة الفرنسية-الإيرانية غولشيفته فرهاني، البالغة من العمر 42 عامًا.
كما أشار إلى أن بريجيت ثارت غضباً بعدما رأت رسالة موجهة من ماكرون إلى الممثلة، يثني فيها على جمالها.
إلى ذلك، أكد تارديف أن التفاصيل التي وردت في كتابه موثوقة.
كما زعم أن المشهد الذي وثق صفع بريجيت لزوجها لم يكن "مجرد لحظات ود ومزاح" كما زعم ماكرون لاحقاً، بل مشهد "غيرة" اشتعلت بين الزوجين.
كذلك قال إن
الرئيس الفرنسي
"أقام علاقة أفلاطونية لبضعة أشهر مع فرهاني، وكان يرسل لها رسائل وصلت إلى حد بعيد، مثل قوله: أجدكِ جميلة جدًا. وزعم أن هذه الرسائل تسببت في "توترات داخل العلاقة الزوجية، وأدت إلى تلك المشادة على متن الطائرة الرئاسية في مطار هانوي آنذاك.
وبحسب الصحافي، الذي يتابع
أخبار
ماكرون منذ انتخابه عام 2017 ، وهو من الصحافيين المعتمدين في قصر الإليزيه، فقد ندمت الرئاسة الفرنسية على البيان الذي أصدرته عقب تلك الحادثة، لأنه لم يكن شفافاً بما يكفي، ولم يوضح ببساطة أن ما حصل حادث أو شجار عادي يحصل بين أي زوجين.
مواضيع ذات صلة
اسرار تكشف للمرة الاولى.. والد أحمد العوضي يكشف سر انفصال نجله عن ياسمين عبد العزيز
Lebanon 24
اسرار تكشف للمرة الاولى.. والد أحمد العوضي يكشف سر انفصال نجله عن ياسمين عبد العزيز
13/05/2026 19:43:26
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يكشف للمرة الاولى: الحرب قد تنتهي
Lebanon 24
بوتين يكشف للمرة الاولى: الحرب قد تنتهي
13/05/2026 19:43:26
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يكشف: لهذا السبب اعترضنا على قرار حصر السلاح في بيروت
Lebanon 24
وزير العمل يكشف: لهذا السبب اعترضنا على قرار حصر السلاح في بيروت
13/05/2026 19:43:26
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي يكشف: لهذا السبب شاركت في جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
مكي يكشف: لهذا السبب شاركت في جلسة مجلس الوزراء
13/05/2026 19:43:26
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
وسائل الإعلام
الإيرانية
الفرنسية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
قمة ترامب ـ شي.. أوروبا تراقب من موقع الخاسر المحتمل
Lebanon 24
قمة ترامب ـ شي.. أوروبا تراقب من موقع الخاسر المحتمل
12:40 | 2026-05-13
13/05/2026 12:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الكوبي: أي هجوم أميركي سيؤدي إلى "كارثة إنسانية وبحر من الدماء"
Lebanon 24
وزير الخارجية الكوبي: أي هجوم أميركي سيؤدي إلى "كارثة إنسانية وبحر من الدماء"
12:38 | 2026-05-13
13/05/2026 12:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزمة العقوبات الـ20 للاتحاد الأوروبي: هل الدول الثالثة في مرمى النيران؟
Lebanon 24
حزمة العقوبات الـ20 للاتحاد الأوروبي: هل الدول الثالثة في مرمى النيران؟
12:24 | 2026-05-13
13/05/2026 12:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
13 مليار دولار قيمة النفط المعطل... الحصار الأميركي لإيران بالأرقام
Lebanon 24
13 مليار دولار قيمة النفط المعطل... الحصار الأميركي لإيران بالأرقام
12:16 | 2026-05-13
13/05/2026 12:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند
Lebanon 24
16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند
12:13 | 2026-05-13
13/05/2026 12:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
04:30 | 2026-05-13
13/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
02:53 | 2026-05-13
13/05/2026 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
16:00 | 2026-05-12
12/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟
Lebanon 24
تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟
14:00 | 2026-05-12
12/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:40 | 2026-05-13
قمة ترامب ـ شي.. أوروبا تراقب من موقع الخاسر المحتمل
12:38 | 2026-05-13
وزير الخارجية الكوبي: أي هجوم أميركي سيؤدي إلى "كارثة إنسانية وبحر من الدماء"
12:24 | 2026-05-13
حزمة العقوبات الـ20 للاتحاد الأوروبي: هل الدول الثالثة في مرمى النيران؟
12:16 | 2026-05-13
13 مليار دولار قيمة النفط المعطل... الحصار الأميركي لإيران بالأرقام
12:13 | 2026-05-13
16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند
11:49 | 2026-05-13
أميركا توقّع "اتفاقيات إطارية" مع شركات تجارية لتعزيز ترسانتها الهجومية
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 19:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24