إستقبال الأميرة كيت ميدلتون بهتافات حاشدة في إيطاليا

La principessa britannica Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per una visita di due giorni legata alla sua fondazione sull'infanzia, la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando le è stato… pic.twitter.com/hwpEjnsPXc
— Ultimora.net (@ultimoranet) May 13, 2026
La principessa britannica Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per una visita di due giorni legata alla sua fondazione sull'infanzia, la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando le è stato… pic.twitter.com/hwpEjnsPXc