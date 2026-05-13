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عربي-دولي

إستقبال الأميرة كيت ميدلتون بهتافات حاشدة في إيطاليا

Lebanon 24
13-05-2026 | 10:27
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استُقبلت أميرة ويلز كيت ميدلتون، بحفاوة كبيرة وسط هتافات حاشدة من آلاف المواطنين، فور وصولها إلى مدينة ريدجو إميليا الإيطالية، في رحلة وصفتها الأوساط الملكية بأنها "لحظة فارقة" في مسيرة تعافيها من مرض السرطان.

وتُعدّ هذه الزيارة، أول مهمة رسمية دولية لأميرة ويلز، منذ الإعلان عن تماثلها للشفاء العام الماضي. (ارم نيوز)


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