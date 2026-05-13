سفينة روسية غامضة تغرق قرب إسبانيا.. ومفاعلات نووية تثير الشبهات

وبحسب التحقيق، فإن الحادث الذي وقع في كانون الأول 2024 قد يكون تدخلاً نادراً وعالي المخاطر لمنع وصول تكنولوجيا نووية روسية متطورة إلى بيونغ يانغ.وزاد الغموض حول السفينة بعد تحركات عسكرية قرب موقع الحطام، بينها تحليق طائرات أميركية متخصصة برصد الإشعاعات النووية فوق المنطقة، وزيارة سفينة روسية يشتبه بأنها للتجسس لموقع الغرق، تلاها وقوع انفجارات إضافية.وأقرت الحكومة الإسبانية، في بيان صدر في 23 شباط، بأن قبطان السفينة أبلغ المحققين أن "أورسا ميجور" كانت تنقل "مكونات لمفاعلين نوويين شبيهين بتلك المستخدمة في الغواصات"، من دون أن يؤكد ما إذا كانت تحتوي على وقود نووي.ووفق التحقيق الإسباني، كانت السفينة ترافقها سفينتان عسكريتان روسيتان، قبل أن تتباطأ فجأة داخل المياه الإسبانية، ثم تطلق بعد نحو 24 ساعة نداء استغاثة إثر تعرضها لثلاثة انفجارات قرب غرفة المحركات، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وتعطلها.وبعد إجلاء 14 فرداً من الطاقم، طلبت السفينة الحربية الروسية "إيفان غرين" من السفن القريبة الابتعاد، قبل أن تُرصد أربعة انفجارات أخرى في موقع الحادث، تزامنت مع إشارات زلزالية سجلتها الشبكة الإسبانية، ليُعلن لاحقاً غرق السفينة.وقال مصدر مطلع على التحقيق إن القبطان الروسي كان يعتقد أن السفينة ستتجه إلى ميناء راسون الكوري لتسليم المفاعلين، فيما أشار المحققون إلى أن الرافعتين الموجودتين على متنها كانتا مخصصتين للمساعدة في تفريغ الحمولة هناك.من جهتها، وصفت شركة "أوبورون لوجيستيكا" الروسية المرتبطة بالدولة ما حدث بأنه "هجوم إرهابي متعمد"، مؤكدة وقوع ثلاثة انفجارات وظهور ثقب في هيكل السفينة.وبعد أسبوع من الغرق، بقيت سفينة "يانتار" الروسية فوق موقع الحطام لخمسة أيام، قبل رصد انفجارات جديدة يعتقد أنها استهدفت بقايا السفينة في قاع البحر.وتشير المعلومات إلى أن الحطام يقع على عمق نحو 2500 متر، ما يجعل استعادة الصندوق الأسود عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر.وربط التحقيق بين الحادث وبين تقارب وبيونغ يانغ، خصوصاً بعد إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى في تشرين الأول 2024، وسط حديث عن مطالب كورية شمالية بالحصول على خبرات نووية روسية.ورغم ترجيحات بأن تكون المكونات المنقولة من طراز يستخدم في غواصات نووية روسية، لا تزال أسباب الانفجارات غير محسومة، بين فرضية طوربيد نادر أو لغم لاصق، فيما وصف مسؤولون غربيون الحادثة بأنها "غريبة" من دون تقديم تفسير بديل. (سكاي نيوز)