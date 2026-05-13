تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سفينة روسية غامضة تغرق قرب إسبانيا.. ومفاعلات نووية تثير الشبهات

Lebanon 24
13-05-2026 | 13:36
A-
A+
سفينة روسية غامضة تغرق قرب إسبانيا.. ومفاعلات نووية تثير الشبهات
سفينة روسية غامضة تغرق قرب إسبانيا.. ومفاعلات نووية تثير الشبهات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" أن سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور" غرقت قبالة السواحل الإسبانية بعد انفجارات غامضة، فيما يُرجح أنها كانت تنقل مكونات لمفاعلين نوويين مخصصين للغواصات، وربما كانت متجهة إلى كوريا الشمالية.
Advertisement

وبحسب التحقيق، فإن الحادث الذي وقع في كانون الأول 2024 قد يكون تدخلاً نادراً وعالي المخاطر لمنع وصول تكنولوجيا نووية روسية متطورة إلى بيونغ يانغ.

وزاد الغموض حول السفينة بعد تحركات عسكرية قرب موقع الحطام، بينها تحليق طائرات أميركية متخصصة برصد الإشعاعات النووية فوق المنطقة، وزيارة سفينة روسية يشتبه بأنها للتجسس لموقع الغرق، تلاها وقوع انفجارات إضافية.

وأقرت الحكومة الإسبانية، في بيان صدر في 23 شباط، بأن قبطان السفينة أبلغ المحققين أن "أورسا ميجور" كانت تنقل "مكونات لمفاعلين نوويين شبيهين بتلك المستخدمة في الغواصات"، من دون أن يؤكد ما إذا كانت تحتوي على وقود نووي.

ووفق التحقيق الإسباني، كانت السفينة ترافقها سفينتان عسكريتان روسيتان، قبل أن تتباطأ فجأة داخل المياه الإسبانية، ثم تطلق بعد نحو 24 ساعة نداء استغاثة إثر تعرضها لثلاثة انفجارات قرب غرفة المحركات، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وتعطلها.

وبعد إجلاء 14 فرداً من الطاقم، طلبت السفينة الحربية الروسية "إيفان غرين" من السفن القريبة الابتعاد، قبل أن تُرصد أربعة انفجارات أخرى في موقع الحادث، تزامنت مع إشارات زلزالية سجلتها الشبكة الإسبانية، ليُعلن لاحقاً غرق السفينة.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إن القبطان الروسي كان يعتقد أن السفينة ستتجه إلى ميناء راسون الكوري الشمالي لتسليم المفاعلين، فيما أشار المحققون إلى أن الرافعتين الموجودتين على متنها كانتا مخصصتين للمساعدة في تفريغ الحمولة هناك.

من جهتها، وصفت شركة "أوبورون لوجيستيكا" الروسية المرتبطة بالدولة ما حدث بأنه "هجوم إرهابي متعمد"، مؤكدة وقوع ثلاثة انفجارات وظهور ثقب في هيكل السفينة.

وبعد أسبوع من الغرق، بقيت سفينة "يانتار" الروسية فوق موقع الحطام لخمسة أيام، قبل رصد انفجارات جديدة يعتقد أنها استهدفت بقايا السفينة في قاع البحر.

وتشير المعلومات إلى أن الحطام يقع على عمق نحو 2500 متر، ما يجعل استعادة الصندوق الأسود عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

وربط التحقيق بين الحادث وبين تقارب موسكو وبيونغ يانغ، خصوصاً بعد إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا في تشرين الأول 2024، وسط حديث عن مطالب كورية شمالية بالحصول على خبرات نووية روسية.

ورغم ترجيحات بأن تكون المكونات المنقولة من طراز يستخدم في غواصات نووية روسية، لا تزال أسباب الانفجارات غير محسومة، بين فرضية طوربيد نادر أو لغم لاصق، فيما وصف مسؤولون غربيون الحادثة بأنها "غريبة" من دون تقديم تفسير بديل. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رسالة غامضة من نادين نجيم تثير تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 00:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير حيرة جمهورها!
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 00:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تفشٍّ غامض على متن سفينة "هونديوس"… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 00:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 00:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

الإسبانية

سكاي نيوز

من جهته

الشمالي

النووي

الشمال

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-05-13
Lebanon24
16:40 | 2026-05-13
Lebanon24
16:36 | 2026-05-13
Lebanon24
16:00 | 2026-05-13
Lebanon24
15:28 | 2026-05-13
Lebanon24
15:20 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24