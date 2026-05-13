بالصورة.. إسرائيل تعلن تفاصيل تصفية نجل خليل الحية وقائد بارز في "حماس"

وكتبت في منشور على منصة "أكس"، أن الجيش الإسرائيلي قتل الأسبوع الماضي (الأربعاء)، الشرباصي وهو قائد في كتيبة الشجاعية التابعة لحماس في شمال ، مشيرة إلى أنه من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023.كما ذكرت أن الشرباصي عمل بالقرب من الخط الأصفر، وكان يعمل على تنفيذ مخططات تستهدف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لحمزة الشرباصي، وهو داخل مستوطنة خلال هجوم السابع من تشرين الاول.كذلك، ذكرت المتحدثة أنه تم على عزام الحية في ذات الغارة الجوية، مشيرة إلى أن الحية شغل في الفترة الأخيرة دورا مركزيا داخل حماس.وفي 7 أيار الجاري، أكد الناطق باسم حركة حماس مقتل أحد أبناء خليل الحية، مبيناً أن عزام وهو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية، توفي متأثرا بإصابات ألمت به في هجوم إسرائيلي.