عربي-دولي

بالصورة.. إسرائيل تعلن تفاصيل تصفية نجل خليل الحية وقائد بارز في "حماس"

Lebanon 24
13-05-2026 | 14:49
بالصورة.. إسرائيل تعلن تفاصيل تصفية نجل خليل الحية وقائد بارز في حماس
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، اليوم الأربعاء، تصفية كل من حمزة الشرباصي وهو قائد بارز في حماس، وعزام الحية وهو أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها، وذلك بعد أسبوع من تأكيد حماس لمقتله.
وكتبت في منشور على منصة "أكس"، أن الجيش الإسرائيلي قتل الأسبوع الماضي (الأربعاء)، الشرباصي وهو قائد في كتيبة الشجاعية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023.

كما ذكرت أن الشرباصي عمل بالقرب من الخط الأصفر، وكان يعمل على تنفيذ مخططات تستهدف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لحمزة الشرباصي، وهو داخل مستوطنة خلال هجوم السابع من تشرين الاول.

كذلك، ذكرت المتحدثة أنه تم القضاء على عزام الحية في ذات الغارة الجوية، مشيرة إلى أن الحية شغل في الفترة الأخيرة دورا مركزيا داخل حماس.

وفي 7 أيار الجاري، أكد باسم نعيم الناطق باسم حركة حماس مقتل أحد أبناء خليل الحية، مبيناً أن عزام وهو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية، توفي متأثرا بإصابات ألمت به في هجوم إسرائيلي.

الرابع الذي تغتاله اسرائيل.. استشهاد نجل خليل الحيّة
إصابة نجل خليل الحية بغارة إسرائيلية في غزة
خليل الحية ل"الجزيرة": نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي والرئيس ترمب بأن يلزموا الاحتلال بتنفيذ الاتفاق
بالفيديو.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد "البحرية" في حماس شمال قطاع غزة
