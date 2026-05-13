رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات الإقليمية

تلقى آل ، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ أمير ، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.كما استعرضا خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف ذات الاهتمام المشترك.