المغرب يوقف عنصراً موالياً لـداعش خطط لهجمات إرهابية خطيرة

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، توقيف شخص موالٍ لتنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد سلامة المواطنين والنظام العام، بحسب ما أفادت .

وذكرت الوكالة أن مصالح في مدينة الداخلة، تمكنت أمس الثلاثاء، و"بناء على معلومات وفرتها لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر متطرف موالٍ لما يسمّى بتنظيم " " الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن ".ونقلت الوكالة عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة، أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام"، وأوضح أن "هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن مديات، وسكاكين مختلفة الأحجام، وبدلات شبه عسكرية".وأشار المصدر إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية".