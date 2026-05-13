نائب الرئيس الأميركي يعلن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران

قال الأميركي جيه دي ، إن الهدف الجوهري لدى هو جعل العالم والشعب الأميركي في مأمن من خطر امتلاك سلاحا نوويا، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.

وأضاف فانس، في ، أن أمام الرئيس خيارات عديدة دبلوماسية وعسكرية، مشيرا إلى انخراط بلاده "في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".



وأكد فانس أنه يتفق مع الرئيس في أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا.



وقال إنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، بعد أن رفض الرئيس آخر مقترح من ووصفه بأنه غير مقبول.



وأضاف فانس لصحفيين في "أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر(الهدف) الذي وضعه الرئيس؟".

تابع: " واضح جدا. عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا".