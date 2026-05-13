تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نائب الرئيس الأميركي يعلن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران
Lebanon 24
13-05-2026
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي
فانس
، إن الهدف الجوهري لدى
الرئيس دونالد ترامب
هو جعل العالم والشعب الأميركي في مأمن من خطر امتلاك
إيران
سلاحا نوويا، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.
Advertisement
وأضاف فانس، في
مؤتمر صحفي
، أن أمام الرئيس خيارات عديدة دبلوماسية وعسكرية، مشيرا إلى انخراط بلاده "في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".
وأكد فانس أنه يتفق مع الرئيس
ترامب
في أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا.
وقال إنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، بعد أن رفض الرئيس
دونالد ترامب
آخر مقترح من
طهران
ووصفه بأنه غير مقبول.
وأضاف فانس لصحفيين في
البيت الأبيض
"أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر(الهدف) الذي وضعه الرئيس؟".
تابع: "
الخط الأحمر
واضح جدا. عليه أن يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا".
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نأمل إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
14/05/2026 02:17:09
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السلام: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات مع حماس "ليست سهلة"
Lebanon 24
مجلس السلام: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات مع حماس "ليست سهلة"
14/05/2026 02:17:09
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تراهن على إحراز تقدم مع إيران لاستئناف المفاوضات
Lebanon 24
باكستان تراهن على إحراز تقدم مع إيران لاستئناف المفاوضات
14/05/2026 02:17:09
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يغادر إلى باكستان لحضور المحادثات مع إيران
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يغادر إلى باكستان لحضور المحادثات مع إيران
14/05/2026 02:17:09
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الخط الأحمر
نائب الرئيس
مؤتمر صحفي
دبلوماسي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست
Lebanon 24
ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست
16:51 | 2026-05-13
13/05/2026 04:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تنفي صحة ما يُتداول بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
Lebanon 24
الإمارات تنفي صحة ما يُتداول بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
16:40 | 2026-05-13
13/05/2026 04:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غارتان تستهدفان معسكراً للمعارضة الإيرانية في أربيل شمالي العراق
Lebanon 24
غارتان تستهدفان معسكراً للمعارضة الإيرانية في أربيل شمالي العراق
16:36 | 2026-05-13
13/05/2026 04:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدثُ بعد الانفجار النووي؟ محلل يشرح كل شيء
Lebanon 24
ماذا يحدثُ بعد الانفجار النووي؟ محلل يشرح كل شيء
16:00 | 2026-05-13
13/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يوقف عنصراً موالياً لـ"داعش" خطط لهجمات إرهابية خطيرة
Lebanon 24
المغرب يوقف عنصراً موالياً لـ"داعش" خطط لهجمات إرهابية خطيرة
15:20 | 2026-05-13
13/05/2026 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
02:53 | 2026-05-13
13/05/2026 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
04:30 | 2026-05-13
13/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
15:39 | 2026-05-13
13/05/2026 03:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
11:46 | 2026-05-13
13/05/2026 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2026-05-13
ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست
16:40 | 2026-05-13
الإمارات تنفي صحة ما يُتداول بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
16:36 | 2026-05-13
غارتان تستهدفان معسكراً للمعارضة الإيرانية في أربيل شمالي العراق
16:00 | 2026-05-13
ماذا يحدثُ بعد الانفجار النووي؟ محلل يشرح كل شيء
15:20 | 2026-05-13
المغرب يوقف عنصراً موالياً لـ"داعش" خطط لهجمات إرهابية خطيرة
15:06 | 2026-05-13
رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات الإقليمية
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
14/05/2026 02:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24