ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست

تقدّم رؤساء الائتلاف الحكومي بطلب لحلّ ، على أن يُطرح للتصويت خلال الأسبوع المقبل، فيما يُترك تحديد موعد الانتخابات لاحقاً للجنة الكنيست.

وفي هذا السياق، قدّم رئيس الائتلاف الحكومي ، الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، بدعم من جميع أحزاب الائتلاف، وسط أزمة متصاعدة داخل الحكومة التي يترأسها بشأن ملف إعفاء من .

وتهدف هذه الخطوة إلى طرح مبادرة حلّ من داخل الائتلاف نفسه بما يضمن إبقاء السيطرة على مسار وتوقيت الانتخابات المقبلة، على أن يُحسم موعدها خلال مناقشات لجنة شؤون الكنيست.

وبحسب المقترح، يُنتظر أن يُحدد تاريخ الانتخابات لاحقاً داخل ، ما يرجّح الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن ليس قبل مرور شهرين على الأقل.