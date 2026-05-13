قمة بكين.. ترامب وشي يتحدثان عن شراكة تجارية واسعة (صور)

اختتمت في أعمال القمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي ، وسط تأكيد متبادل على أهمية تطوير العلاقات بين وبكين.

وأضاف أن الصداقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون "أفضل من أي وقت مضى".

وقال ترامب لشي جين "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل.. كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلّها بسرعة كبيرة. وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا. لدي احترام كبير للصين وللعمل الذي قمت به. أنت قائد عظيم".



وأضاف "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احتراما لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".



وتابع "إنه لشرف لي أن أكون معكم. إنه لشرف لي أن أكون صديقكم والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى".



من جانبه، رحّب الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة ترامب، معتبراً أن العالم يقف أمام "مفترق طرق".



وأكد شي أن واشنطن وبكين قادرتان على تحقيق النجاح معاً، مشدداً على أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات.