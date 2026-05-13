عربي-دولي

قمة بكين.. ترامب وشي يتحدثان عن شراكة تجارية واسعة (صور)

13-05-2026 | 22:40
قمة بكين.. ترامب وشي يتحدثان عن شراكة تجارية واسعة (صور)
اختتمت في بكين أعمال القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط تأكيد متبادل على أهمية تطوير العلاقات بين واشنطن وبكين.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين، واعداً بمستقبل "رائع" بين البلدين.

وأضاف أن الصداقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون "أفضل من أي وقت مضى".
 
وقال ترامب لشي جين بينغ "أنا وأنت نعرف بعضنا منذ وقت طويل.. كانت لدينا علاقة رائعة، وكلما واجهتنا مشكلة كنا نحلّها بسرعة كبيرة. وسيكون لدينا مستقبل رائع معًا. لدي احترام كبير للصين وللعمل الذي قمت به. أنت قائد عظيم".
 
 وأضاف "الوفد الذي يرافقني يضم 30 شخصية من أكبر وأفضل رجال الأعمال في العالم، وهم هنا احتراما لك وللصين، ويتطلعون إلى تعزيز التجارة والأعمال بين بلدينا".

وتابع "إنه لشرف لي أن أكون معكم. إنه لشرف لي أن أكون صديقكم والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى".

من جانبه، رحّب الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة ترامب، معتبراً أن العالم يقف أمام "مفترق طرق".

وأكد شي أن واشنطن وبكين قادرتان على تحقيق النجاح معاً، مشدداً على أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات.
 
وقال الرئيس الصيني إن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تقوم على منافع مشتركة، مشدداً على ضرورة أن تُبنى العلاقة بين البلدين على الشراكة لا المواجهة.
وقال شي إن على بكين وواشنطن العمل للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية "بشق الأنفس"، مؤكداً السعي إلى بناء علاقات استراتيجية ومستقرة مع الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده ستعزز التعاون مع أميركا في مجالات التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون، إضافة إلى تكثيف التواصل السياسي والعسكري بين الجانبين.
وخلال لقائه رؤساء شركات أميركية، أكد شي أن أبواب الصين ستُفتح أكثر أمام العالم، مشيراً إلى أن الشركات الأميركية ستكون أمام آفاق أوسع في السوق الصينية.
