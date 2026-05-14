تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
راح ضحيتها 90 شخصا.. عاصفة عنيفة تضرب الهند
Lebanon 24
14-05-2026
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي نحو 90 شخصاً حتفهم في عاصفة قوية ضربت ولاية أوتار براديش
الهندية
، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مصحوبة بأمطار غزيرة وحبات برد، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.
Advertisement
وسُجلت إصابات في مناطق عدة من الولاية، حيث تُعد العواصف شائعة خلال موسم الحر الممتد من آذار إلى حزيران، قبل بدء أمطار الرياح الموسمية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أشجاراً ولوحات إعلانية اقتلعتها الرياح، وسقط بعضها على سيارات، وسط سحب من الغبار والحطام.
وقال مسؤول، طلب عدم
الكشف عن
اسمه، إن "نحو 89 شخصاً لقوا حتفهم بسبب
العاصفة
والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار".
وأوضح مسؤول إغاثة حكومي أن بعض الوفيات نتج عن سقوط أشجار وجدران منازل، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن عمليات الإنقاذ.
وقالت الشرطة عبر منصة "X"، فجر الخميس، إن فرقاً من المسؤولين الإداريين تواصل مراقبة
المناطق المتضررة
.
وفي الوقت نفسه، هطلت أمطار على أجزاء من العاصمة نيودلهي، ما أثّر أيضاً على
حركة الطيران
في مطار إنديرا غاندي الدولي.
مواضيع ذات صلة
ستؤثر على الإتصالات.. عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض
Lebanon 24
ستؤثر على الإتصالات.. عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض
14/05/2026 09:49:10
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
Lebanon 24
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
14/05/2026 09:49:10
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تضرب جنوب لبنان والبقاع وتوقع شهداء ومصابين
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تضرب جنوب لبنان والبقاع وتوقع شهداء ومصابين
14/05/2026 09:49:10
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟
Lebanon 24
أقوى عاصفة مغناطيسية منذ شهرين تضرب الأرض اليوم.. ما هي تداعياتها؟
14/05/2026 09:49:10
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
المناطق المتضررة
حركة الطيران
الكشف عن
الهندية
العاصفة
داريين
الهندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبيو: نسعى لإقناع الصين بالضغط على إيران لحماية إمدادات الطاقة
Lebanon 24
روبيو: نسعى لإقناع الصين بالضغط على إيران لحماية إمدادات الطاقة
02:43 | 2026-05-14
14/05/2026 02:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان ترد على شي: الصين هي الخطر الوحيد على الاستقرار
Lebanon 24
تايوان ترد على شي: الصين هي الخطر الوحيد على الاستقرار
02:42 | 2026-05-14
14/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي
Lebanon 24
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي
02:14 | 2026-05-14
14/05/2026 02:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة في قلب قمة بكين.. هل تعود شحنات الغاز الأميركي إلى الصين؟
Lebanon 24
الطاقة في قلب قمة بكين.. هل تعود شحنات الغاز الأميركي إلى الصين؟
02:09 | 2026-05-14
14/05/2026 02:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو "فخ ثوسيديديس"؟
Lebanon 24
دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو "فخ ثوسيديديس"؟
01:55 | 2026-05-14
14/05/2026 01:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
15:39 | 2026-05-13
13/05/2026 03:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
02:53 | 2026-05-13
13/05/2026 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
15:07 | 2026-05-13
13/05/2026 03:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
04:30 | 2026-05-13
13/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:43 | 2026-05-14
روبيو: نسعى لإقناع الصين بالضغط على إيران لحماية إمدادات الطاقة
02:42 | 2026-05-14
تايوان ترد على شي: الصين هي الخطر الوحيد على الاستقرار
02:14 | 2026-05-14
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي
02:09 | 2026-05-14
الطاقة في قلب قمة بكين.. هل تعود شحنات الغاز الأميركي إلى الصين؟
01:55 | 2026-05-14
دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو "فخ ثوسيديديس"؟
01:53 | 2026-05-14
خطط صينية لإرسال أسلحة إلى إيران.. "نيويورك تايمز" تكشف
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
14/05/2026 09:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24