تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو "فخ ثوسيديديس"؟

Lebanon 24
14-05-2026 | 01:55
A-
A+
دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو فخ ثوسيديديس؟
دعا الرئيس الصيني ترامب لتجنبه.. ما هو فخ ثوسيديديس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استشهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال ترحيبه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمفهوم "فخ ثوسيديدس"، معرباً عن أمله في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تجنب الصدام وبناء نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى.
Advertisement

وقال شي إن "التاريخ والعالم وشعوبه يتساءلون عما إذا كان بإمكان البلدين تجاوز فخ ثوسيديدس وبناء نموذج جديد للعلاقات بين القوى العظمى".

وأكد الرئيس الصيني أن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن أكبر من الخلافات، مشدداً على ضرورة أن تكون الدولتان شريكتين لا خصمين، وأن تسلكا الطريق الصحيح في إدارة علاقات القوى الكبرى في عصر جديد.

ويعود مفهوم "فخ ثوسيديدس" إلى المؤرخ اليوناني القديم ثوسيديدس، الذي كتب عن الحرب البيلوبونيسية بين أثينا وإسبرطة بين عامي 431 و404 قبل الميلاد، معتبراً أن صعود أثينا والخوف الذي أثاره لدى إسبرطة جعلا الحرب حتمية.

ويُستخدم المصطلح اليوم في دراسات السياسة الخارجية للإشارة إلى احتمال اندلاع صراع عندما تهدد قوة صاعدة موقع قوة قائمة، وهو ما يُطرح حالياً في سياق صعود الصين وقلق الولايات المتحدة.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول ما إذا كان بإمكان واشنطن وبكين تجنب هذا المسار، في ظل منافسة متصاعدة بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة، كما حدث تاريخياً بين أثينا وإسبرطة، أو بين ألمانيا وبريطانيا قبل قرن. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
ترامب يزور "معبد السماء" في بكين برفقة الرئيس الصيني
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يدعو إلى استعادة "المرور الآمن" بمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يدعو لاحترام سيادة دول الشرق الأوسط "بشكل كامل"
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغادر إلى الصين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:49:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

بريطانيا

ألمانيا

اليونان

دونالد

واشنطن

شي إن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-14
Lebanon24
02:42 | 2026-05-14
Lebanon24
02:14 | 2026-05-14
Lebanon24
02:09 | 2026-05-14
Lebanon24
01:53 | 2026-05-14
Lebanon24
01:52 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24