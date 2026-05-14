خطط صينية لإرسال أسلحة إلى إيران.. "نيويورك تايمز" تكشف

أكد مسؤولون أميركيون لصحيفة " تايمز" ان شركات صينية ناقشت صفقات أسلحة مع وخططت لإرسالها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها وتعقيد تتبعها.وقالت المصادر إن جمعت معلومات استخباراتية تكشف أن شركات صينية ومسؤولين إيرانيين ناقشوا عمليات نقل الأسلحة، بينما لم يتضح بعد عدد الشحنات التي أرسلت، إن وجدت، أو موافقة المسؤولين الصينيين على تلك المبيعات.ومن المرجح أن تزيد هذه المعلومات الجديدة الضغوط على الرئيس الأميركي ، لإثارة الملف خلال زيارته إلى هذا الأسبوع.لكن إقدام على هذه الخطوة لا يزال محل تساؤل، ففي حين مارس ضغوطا على قادة دول أصغر خلال زياراتهم إلى ، يبدو أنه يسعى لإعادة ضبط العلاقات مع نظيره الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماعاته في .والثلاثاء قال ترامب إنه يعتزم إجراء "محادثة طويلة" مع شي بشأن الحرب في ، مضيفا أن الرئيس الصيني كان "جيدا نسبيا" فيما يتعلق بإيران.وقال مسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخباراتية، إن هناك تباينا في التقديرات بشأن ما إذا كانت الأسلحة قد أرسلت بالفعل إلى دول وسيطة، لكن لم يظهر حتى الآن استخدام أسلحة صينية في ساحات القتال ضد القوات الأميركية أو ، منذ بدء الحرب على إيران أواخر شباط الماضي.