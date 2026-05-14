خطط صينية لإرسال أسلحة إلى إيران.. "نيويورك تايمز" تكشف

أكد مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك
تايمز" ان شركات صينية ناقشت صفقات أسلحة مع إيران
وخططت لإرسالها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها وتعقيد تتبعها.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة
جمعت معلومات استخباراتية تكشف أن شركات صينية ومسؤولين إيرانيين ناقشوا عمليات نقل الأسلحة، بينما لم يتضح بعد عدد الشحنات التي أرسلت، إن وجدت، أو موافقة المسؤولين الصينيين على تلك المبيعات.
ومن المرجح أن تزيد هذه المعلومات الجديدة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، لإثارة الملف خلال زيارته إلى بكين
هذا الأسبوع.
لكن إقدام ترامب
على هذه الخطوة لا يزال محل تساؤل، ففي حين مارس ضغوطا على قادة دول أصغر خلال زياراتهم إلى البيت الأبيض
، يبدو أنه يسعى لإعادة ضبط العلاقات مع نظيره الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماعاته في الصين
.
والثلاثاء قال ترامب إنه يعتزم إجراء "محادثة طويلة" مع شي بشأن الحرب في الشرق الأوسط
، مضيفا أن الرئيس الصيني كان "جيدا نسبيا" فيما يتعلق بإيران.
وقال مسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخباراتية، إن هناك تباينا في التقديرات بشأن ما إذا كانت الأسلحة قد أرسلت بالفعل إلى دول وسيطة، لكن لم يظهر حتى الآن استخدام أسلحة صينية في ساحات القتال ضد القوات الأميركية أو الإسرائيلية
، منذ بدء الحرب على إيران أواخر شباط الماضي.