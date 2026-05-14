تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي

Lebanon 24
14-05-2026 | 02:14
A-
A+
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي
ترامب يزور معبد السماء في بكين بعد محادثاته مع شي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب معبد السماء التاريخي في بكين، عقب محادثات مطولة أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
Advertisement

وجاءت الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة وتغطية إعلامية واسعة، في محطة تحمل بعداً سياسياً وثقافياً مع تزايد الاهتمام الدولي بمسار العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتجول ترامب في قاعات المعبد وساحاته، بعد اجتماعات تناولت ملفات اقتصادية وتجارية وأمنية معقدة، في إطار مساعي الجانبين لتهدئة التوتر وتعزيز الحوار حول قضايا دولية وإقليمية.

ويُعد معبد السماء من أبرز المعالم التاريخية في الصين، إذ يعود إلى القرن الخامس عشر، وكان يُستخدم لإقامة طقوس إمبراطورية للصلاة من أجل الحصاد والسلام، قبل أن يتحول لاحقاً إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية.

ويرى مراقبون أن الجولة الثقافية لترامب بعد الاجتماعات الرسمية تحمل رسائل رمزية، وتعكس محاولة إظهار أجواء أكثر هدوءاً في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
مواضيع ذات صلة
ترامب يزور "معبد السماء" في بكين برفقة الرئيس الصيني
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيزور معبد السماء في الصين.. فما هو هذا الموقع؟
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام صيني: انتهاء اجتماع شي وترامب في بكين
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء المحادثات بين ترامب ونظيره الصيني في بكين
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الصيني شي جين بينغ

دونالد ترامب

شي جين بينغ

قضايا دولية

جين بينغ

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:05 | 2026-05-14
Lebanon24
04:58 | 2026-05-14
Lebanon24
04:47 | 2026-05-14
Lebanon24
04:20 | 2026-05-14
Lebanon24
04:20 | 2026-05-14
Lebanon24
04:10 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24