روبيو: نسعى لإقناع الصين بالضغط على إيران لحماية إمدادات الطاقة

كشف الأميركي ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عن تحركات أميركية تجاه بكين لدفعها نحو لعب "دور أكثر فاعلية" في الضغط على ، بهدف كبح أنشطتها المهددة لمضيق هرمز.

وحذر روبيو من أن استمرار التصعيد يمثل "مصدر عدم استقرار كبير" قد يمتد أثره إلى القارة الآسيوية، نظراً لاعتماد دولها المباشر على ممرات الطاقة في .



وأكد روبيو أن إدارة ستطرح هذا الملف كبند أساسي خلال القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، انطلاقاً من مبدأ أن استقرار المنطقة يخدم مصلحة بكين أيضاً.

وفيما وصف بأنها "أكبر تحدٍ سياسي" وأهم علاقة دولية تتطلب الإدارة، شدد على أن لا تسعى لاحتواء الصين، لكنها في المقابل لن تقبل بأن يكون صعودها على حساب المصالح الأميركية.