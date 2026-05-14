وسط مخاوف من انهيار هدنة إيران.. إسرائيل تعزّز مدى مقاتلات "F-35"

14-05-2026 | 03:25
وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، عقداً مع شركة "Cyclone" التابعة لـ"إلبيت سيستمز"، لزيادة مدى مقاتلات "F-35 Adir" الإسرائيلية التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قيمة الصفقة تتجاوز 34 مليون دولار، أي أكثر من 100 مليون شيكل، وتشمل تطوير ودمج خزانات وقود خارجية تستند إلى تصميم سابق طُوّر لطائرات "F-16".

وبحسب البيان، من المتوقع أن تساهم هذه القدرة في زيادة المدى العملياتي للمقاتلات، وتقليل الاعتماد على التزود بالوقود جواً، وتعزيز مرونة تنفيذ المهام بعيدة المدى.

وأضافت أن العقد يأتي ضمن استراتيجية أوسع لبناء قوة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتعزيز الجاهزية في ظل "عقد أمني متوتر"، مع الحفاظ على التفوق الجوي والاستراتيجي لإسرائيل.

وفي شباط الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئل لايتر إن بلاده عدّلت مقاتلات "F-35I" لزيادة مدى تحليقها عبر دمج خزانات وقود إضافية، مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر على قدراتها الشبحية.

وكانت تقارير قد أشارت خلال السنوات الماضية إلى سعي سلاح الجو الإسرائيلي لتطوير خزانات وقود خارجية مخصصة لهذه المقاتلات، بما يتيح تنفيذ مهام بعيدة المدى من دون الحاجة إلى التزود بالوقود جواً.
وفي سياق متصل، حصلت "لوكهيد مارتن" على تعديل لعقد بقيمة 11.4 مليون دولار لتطوير برمجيات إضافية لأسطول "F-35" الإسرائيلي، ضمن مشروع لتحديث الأنظمة والبرمجيات.
