عراقجي من "بريكس": لا تختبرونا.. ردنا سيكون "مدمراً" وإيران لا تُقهر

14-05-2026 | 04:10
عراقجي من بريكس: لا تختبرونا.. ردنا سيكون مدمراً وإيران لا تُقهر
شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع التأكيد على جاهزيتها التامة للدفاع عن سيادتها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا يوجد حل عسكري" لأي ملف يخص إيران.
وفي كلمة ألقاها أمام وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، لفت عراقجي إلى أن طهران واجهت خلال أقل من عام اعتداءين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وُصفا بـ"الهمجيين وغير القانونيين"، استناداً إلى ذرائع كاذبة تدحضها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح عراقجي أن سياسة الضغوط والتهديدات لم تزد الإيرانيين إلا وحدة وقوة، مشيراً إلى أن بلاده ترد بمبدأ المعاملة بالمثل على لغة الاحترام، بينما تظل قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لتوجيه رد "ساحق ومدمر" ضد أي عدوان أجنبي.
 
كما دعا المجتمع الدولي ودول "بريكس" إلى اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات القانون الدولي ومنع تسييس المؤسسات الأممية، لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع إشعال فتيل الحروب.
فيدان: انسحاب أميركي "غير منسق" من أمن أوروبا سيكون مدمراً
عراقجي: ردنا الحالي مجرد "عيّنة" ولا قيود أمامنا لحماية بنية إيران
ترامب: لا يمكن لإيران "تخويف" أحد بعد الآن
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

