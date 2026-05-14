عراقجي من "بريكس": لا تختبرونا.. ردنا سيكون "مدمراً" وإيران لا تُقهر

شدد عباس عراقجي على تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع التأكيد على جاهزيتها التامة للدفاع عن سيادتها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا يوجد حل عسكري" لأي ملف يخص .

وفي كلمة ألقاها أمام وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، لفت عراقجي إلى أن واجهت خلال أقل من عام اعتداءين من قبل وإسرائيل، وُصفا بـ"الهمجيين وغير القانونيين"، استناداً إلى ذرائع كاذبة تدحضها تقارير .



وأوضح عراقجي أن سياسة الضغوط والتهديدات لم تزد الإيرانيين إلا وحدة وقوة، مشيراً إلى أن بلاده ترد بمبدأ المعاملة بالمثل على لغة الاحترام، بينما تظل قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لتوجيه رد "ساحق ومدمر" ضد أي عدوان أجنبي.

كما دعا ودول "بريكس" إلى اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات القانون الدولي ومنع تسييس المؤسسات الأممية، لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع إشعال فتيل الحروب.