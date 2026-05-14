ضربات روسية واسعة على كييف تؤدي إلى قتيل و31 جريحا

أعلن الرئيس الأوكراني ان أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على ليل الأربعاء الخميس.وأسفر القصف الذي حصل بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة مع روسيا عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "أطلق ليلا أكثر من 670 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا"، موضحا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في بعد إصابة مبنى سكني مكوّن من تسع طبقات بطائرة مسيّرة روسية، مشيرا إلى أن "جزءا كاملا منه دُمّر تماما".وكانت فرق الإنقاذ تعمل في ساعات الصباح الأولى على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين، وفق ما لاحظ مراسلو في الموقع.واشار الرئيس الأوكراني في بيان إلى أن أضرارا جسيمة سُجِّلَت في العاصمة كييف في أكثر من "20 موقعا في أنحاء المدينة"، بينها ما هو مدني.(أ ف ب)