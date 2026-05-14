عربي-دولي
ضربات روسية واسعة على كييف تؤدي إلى قتيل و31 جريحا
Lebanon 24
14-05-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
ان
روسيا
أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على
أوكرانيا
ليل الأربعاء الخميس.
وأسفر القصف الذي حصل بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة مع روسيا عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.
وكتب
زيلينسكي
على وسائل التواصل الاجتماعي "أطلق
الروس
ليلا أكثر من 670 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا"، موضحا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في
كييف
بعد إصابة مبنى سكني مكوّن من تسع طبقات بطائرة مسيّرة روسية، مشيرا إلى أن "جزءا كاملا منه دُمّر تماما".
وكانت فرق الإنقاذ تعمل في ساعات الصباح الأولى على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين، وفق ما لاحظ مراسلو
وكالة فرانس برس
في الموقع.
واشار الرئيس الأوكراني في بيان إلى أن أضرارا جسيمة سُجِّلَت في العاصمة كييف في أكثر من "20 موقعا في أنحاء المدينة"، بينها ما هو مدني.(أ ف ب)
