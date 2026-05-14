ماذا كشف خبير لغة جسد عن مصافحة ترامب وشي؟

ونقلت الصحيفة عن خبيرة لغة الجسد جيمس قولها إن استخدم رمزاً غير معلن عبر 5 تربيتات متتالية خلال المصافحة، معتبرة أن ذلك يوحي بمحاولة الجمع بين فرض الحضور وتوطيد العلاقة.وأضافت أن ترامب إلى المصافحة رغم أن شي كان المضيف، مشيرة إلى أن الطرف الذي يبدأ المصافحة يسعى غالباً إلى إظهار حضور أقوى في اللقاءات الرسمية.وبحسب الصحيفة، استمرت المصافحة نحو 10 ثوانٍ، وسط تواصل بصري واضح بين الزعيمين، فيما وصفت جيمس ابتسامة ترامب بأنها "ابتسامة ضفدع"، معتبرة أنها قد تعكس توتراً أو محاولة لإخفاء مشاعر حقيقية.وجرى اللقاء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، ضمن أول اجتماع مباشر بين ترامب وشي منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، وسط ملفات شائكة تتعلق بتايوان والتجارة والتنافس الاستراتيجي بين وبكين.