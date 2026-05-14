عربي-دولي
ماذا كشف خبير لغة جسد عن مصافحة ترامب وشي؟
Lebanon 24
14-05-2026
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
ديلي
ميل" أن مصافحة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في بكين، حملت بحسب خبيرة في لغة الجسد "رسائل دبلوماسية خفية" عكست طبيعة العلاقة بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة لغة الجسد
جودي
جيمس قولها إن
ترامب
استخدم رمزاً غير معلن عبر 5 تربيتات متتالية خلال المصافحة، معتبرة أن ذلك يوحي بمحاولة الجمع بين فرض الحضور وتوطيد العلاقة.
وأضافت أن ترامب
بادر
إلى المصافحة رغم أن شي كان المضيف، مشيرة إلى أن الطرف الذي يبدأ المصافحة يسعى غالباً إلى إظهار حضور أقوى في اللقاءات الرسمية.
وبحسب الصحيفة، استمرت المصافحة نحو 10 ثوانٍ، وسط تواصل بصري واضح بين الزعيمين، فيما وصفت جيمس ابتسامة ترامب بأنها "ابتسامة ضفدع"، معتبرة أنها قد تعكس توتراً أو محاولة لإخفاء مشاعر حقيقية.
وجرى اللقاء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، ضمن أول اجتماع مباشر بين ترامب وشي منذ اندلاع الحرب
الإيرانية
في شباط الماضي، وسط ملفات شائكة تتعلق بتايوان والتجارة والتنافس الاستراتيجي بين
واشنطن
وبكين.
