نتنياهو يؤكد من قاعة المحكمة: صحتي ممتازة.. وسيُحاكم من زعموا أنني مريض

حضر ، إلى محكمة الجزئية لحضور جلسة استماع بخصوص دعوى التشهير التي أقامها ضد الصحفيين يوري مسغاف وبن كاسبيت، بالإضافة إلى المحامي جونين بن يتسحاق، والتي يطالب فيها بالحصول على تعويض نصف مليون شيكل، بسبب "نشر معلومات كاذبة" عن حالته الصحية.ونقلت صحيفة " " اليوم الخميس، عن قوله في افتتاح الجلسة، التي ترأسها القاضي مناحيم مزراحي، قال: "حالتي الصحية جيدة، بل يقول البعض إنها ممتازة. لم أُصب بسرطان البنكرياس أبدا، كما جاء في تقرير في نيسان 2024".وأوضح نتنياهو: "لو كان الأمر كذلك، لما كنت هنا. لقد تحسنت حالتي هذا العام"، مضيفا: "صحتي جيدة جدا"، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية، حيث قال: "من زعموا أنني مريض بمرض عضال موجودون هنا. سنحاكم الجميع وسيرون الحقائق".وكان رئيس الوزراء أعلن في نيسان الماضي، للمرة الأولى، خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وذلك بعد جراحة سابقة أجراها في كانون الأول 2024 لعلاج تضخم حميد في البروستاتا.