تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القرصنة بالوكالة... سلاح الحوثي الجديد في البحر

Lebanon 24
14-05-2026 | 07:00
A-
A+
القرصنة بالوكالة... سلاح الحوثي الجديد في البحر
القرصنة بالوكالة... سلاح الحوثي الجديد في البحر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل التوترات الممتدة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، تتصاعد المخاوف من دخول التهديدات البحرية في المنطقة مرحلة أكثر تعقيداً، مع بروز مؤشرات على تنسيق بين الحوثيين وجماعات أفريقية مسلحة لتنفيذ عمليات غير مباشرة.
Advertisement

ويرى خبراء أن الحوثيين قد يعتمدون تكتيكات تقوم على توظيف بيئات القرصنة العابرة للحدود، بما يسمح لهم بمواصلة الضغط على الملاحة الدولية من دون الانخراط في مواجهة بحرية مفتوحة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قد اتهم الحوثيين بالتورط في اختطاف ناقلة النفط "إم تي يرويكا"، عبر التنسيق مع "شبكات إرهابية في القرن الأفريقي".

ومطلع الشهر الجاري، صعد مسلحون صوماليون إلى متن الناقلة قبالة السواحل اليمنية المطلة على بحر العرب، واقتادوها مع طاقمها إلى المياه الإقليمية للصومال.

ويعتبر مراقبون أن الحادثة تكشف نمطاً جديداً في التهديدات البحرية، يقوم على ما يمكن وصفه بـ"القرصنة بالوكالة"، لإدارة الضغط في البحر الأحمر وبحر العرب.

ويقول محلل الشؤون الأمنية عاصم المجاهد إن الحوثيين يسعون إلى الحفاظ على معادلة دقيقة، تقوم على إبقاء الضغط البحري قائماً من دون دفع الأمور نحو تصعيد واسع قد يؤدي إلى استئناف الضربات الأميركية والدولية ضدهم.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن العمل عبر جماعات مسلحة في القرن الأفريقي يمنح الحوثيين مساحة للإنكار السياسي والأمني، ويتيح لهم إرباك الممرات البحرية ورفع القلق الدولي من دون تحمل كلفة عمليات مباشرة ومعلنة.

وأشار إلى أن البحر الأحمر وخليج عدن تحولا خلال السنوات الأخيرة إلى فضاء أمني معقد، تتداخل فيه أنشطة التهريب والقرصنة والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح، ما يخلق بيئة مناسبة لشبكات المصالح بين الجماعات المسلحة والفاعلين غير النظاميين.

من جانبه، يرى الخبير العسكري العقيد محسن الخضر أن ما يجري قد يشكل بداية تحول أخطر في طبيعة التهديدات البحرية، عبر ظهور ما سماه "القرصنة الهجينة"، التي تمتزج فيها أدوات الجريمة المنظمة بأهداف الصراع الإقليمي.

وقال لـ"إرم نيوز" إن توظيف جماعات التهريب أو الشبكات المسلحة في أفريقيا يعني الانتقال من الهجمات البحرية التقليدية إلى عمليات غير مباشرة وأكثر تعقيداً، ما يصعّب الرصد والتتبع والردع.

وحذر الخضر من أن تزامن هذه التطورات مع التوترات في مضيق هرمز يضاعف المخاوف الدولية، لأن العالم قد يواجه اضطراباً متزامناً في ممرات حيوية للطاقة والتجارة.

وأشار إلى أن استمرار هذا المسار قد يدفع القوى الدولية إلى تعزيز وجودها البحري في المنطقة وتوسيع عمليات المراقبة، خشية تحول البحرين الأحمر والعربي إلى بؤرة تهديد مزمنة لحركة التجارة العالمية. (ارم)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ​الإجراءات ‌التي ‌اتخذتها ​أميركا بحق ​سفينتين إيرانيتين تصل ​إلى مستوى "القرصنة في البحر وإرهاب ​الدولة" وتثير ‌تساؤلات ‌بشأن جدية ‌واشنطن ​في التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر وأسلحتها المضادة للطائرات مفقودة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي يعد عملا من أعمال القرصنة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية: الحرب في إيران تؤجج تصاعد القرصنة قبالة سواحل الصومال
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الأمنية

مجلس القيادة

البحر الأحمر

مضيق هرمز

اليمنية

أفريقيا

البحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-05-14
Lebanon24
07:21 | 2026-05-14
Lebanon24
07:01 | 2026-05-14
Lebanon24
06:38 | 2026-05-14
Lebanon24
06:37 | 2026-05-14
Lebanon24
06:28 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24