قصر الطلاق... هدية زيلينسكي لزوجته قبل الانفصال بـ10 ملايين دولار

وكانت اتهامات قد طالت أندريه ييرماك، ، بتبييض أموال عبر بناء مجمعات سكنية فاخرة تحمل اسم "ديناستيا" في منطقة كوزين بضواحي كييف.وفي السياق، نشر في "NABU" تسريبات صوتية جديدة مرتبطة بقضية مينديتش، المتورط في ملفات فساد بقطاع الطاقة، كشفت عن عمليات غسل أموال استُخدمت في بناء إقامات فاخرة، وظهر فيها اسم ييرماك.وبحسب بيانات المكتب، شرعن المشاركون في مشروع "ديناستيا" أكثر من 460 مليون غريفنا، أي نحو 10.4 ملايين دولار.وقال مصدر للوكالة إن "المنزل الرابع في تعاونية ديناستيا كان يُبنى لصالح أولينا زيلينسكا، ومخصصاً لها كتعويض مادي قبل إتمام إجراءات الانفصال".كما أشار المصدر إلى أن مالك شخص يُدعى "فوفا"، لافتاً إلى أن المتحدثة السابقة باسم زيلينسكي، يوليا مينديل، كانت قد قالت إن الاسم المستعار "فوفا" الوارد في "تسريبات مينديتش" يعود إلى زيلينسكي نفسه. (ارم نيوز)