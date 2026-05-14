القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة نيكولاييفكا في شرق أوكرانيا

وأوضحت الوزارة أن وحدات من مجموعة الجنوب تمكنت، بحسب بيانها، من "تحرير بلدة نيكولايفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك نتيجة ما وصفتها بعمليات عسكرية مركزة.
وأضافت أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية هجوماً واسعاً استهدف، وفق روايتها، منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، والتي تقول إنها تُستخدم لدعم القوات الأوكرانية.
وبحسب البيان، جاء هذا التصعيد "رداً على هجمات أوكرانية على أهداف مدنية داخل روسيا"، حيث استخدمت موسكو أسلحة بعيدة المدى ودقيقة، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، واستهدفت مواقع لتخزين الطائرات المسيّرة، ومستودعات وقود ومواد تشحيم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الأهداف المحددة في العملية "تمت إصابتها بنجاح".
في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم أن روسيا أطلقت 56 صاروخاً، بينها باليستية وصواريخ كروز، إضافة إلى 675 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن معظمها جرى اعتراضه.
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أضرار لحقت بعدة مبانٍ في كييف، حيث عملت فرق الإنقاذ على انتشال ناجين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئياً.
كما أفادت خدمات الطوارئ بإصابة نحو 40 شخصاً، إلى جانب تدمير 18 شقة سكنية جراء الهجمات.