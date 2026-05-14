الكرملين: زيارة بوتين إلى الصين "قريبة جداً" والاستعدادات بلغت مراحلها النهائية

كشف المتحدث باسم ، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الاستعدادات لزيارة المرتقبة إلى قد اكتملت، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية بالتزامن مع الجانب الصيني قريباً جداً، ومن المرجح أن تكون في نهاية شهر ايار الجاري.وتأتي هذه الزيارة لتعزيز شراكة "بلا حدود" بين وبكين، حيث التقى الزعيمان أكثر من 40 مرة خلال السنوات الماضية. كما يتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع احتفال البلدين بالذكرى الثلاثين لشراكة التعاون الاستراتيجي، مع الإعلان عن تسمية عامي 2026-2027 كعامين للتعاون التعليمي المثمر بين الطرفين، في ظل سعي مشترك لتطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.