وزير الخزانة الأميركي: مجلس تجاري مرتقب مع بكين للقطاعات غير الحساسة

كشف الأميركي، ، عن توجه وبكين لتدشين "مجلس تجاري مشترك" يهدف إلى تنظيم التبادل التجاري في القطاعات غير الحساسة.

وأوضح بيسنت أن هذا المجلس س يركز على السلع التي لا تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي الأميركي، ولا تعتزم توطين صناعتها في الداخل.



وأشار الوزير في تصريحات إعلامية لـ " بي سي" إلى أن السلع الاستهلاكية زهيدة الثمن، كالألعاب النارية وغيرها، ستستمر في التدفق من إلى الأسواق الأميركية، مؤكداً أن واشنطن تسعى للفصل بين التنافس الاستراتيجي وبين التجارة التقليدية التي تخدم المستهلكين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع الاقتصادي بين القوتين العظميين.

(سي ان بي سي)