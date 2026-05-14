السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بالإصلاحات السياسية والإدارية

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة التي يطالب بها وجامعة ، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها.وقال عباس في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله: "نجدد التزامنا الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات التي تعهدنا بها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام، ونعمل مع على تطوير الإدارة الحكومية".وأضاف: "جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إنجاز وقانون الأحزاب".يذكر أنه لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عقدين من الزمن. (العربية)