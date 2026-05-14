عربي-دولي

قيمتها تتجاوز 200 ألف يورو... القوات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية متطورة

Lebanon 24
14-05-2026 | 08:21
A-
A+
قيمتها تتجاوز 200 ألف يورو... القوات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية متطورة
قيمتها تتجاوز 200 ألف يورو... القوات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية متطورة photos 0
أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مقاتلي مجموعة قوات "المركز" أن مشاة البحرية الروس دمروا طائرة مسيرة أوكرانية باهظة الثمن من نوع "يوبيتيرН3 ".
ووقع الاشتباك في محور دوبروبوليه العملياتي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في التقرير على لسان أحد العسكريين: "ظهرت إشارة غير مفهومة على شاشة نظام التعرف، وذلك بسبب أننا لم نواجه طائرة من نوع "يوبيتير" من قبل".

وبعد تحييد نوع الهدف، تمكنا من التعرف عليه".

ووفقا لبيانات واردة من مصادر مفتوحة، فإن  Jupiter Hunter-3 هي طائرة دون طيار ذات إقلاع عمودي. 

وتبلغ تكلفة طائرة واحدة، تنتج في أوروبا أكثر من 200 ألف يورو (أي أكثر من 17 مليون روبل).

مواصفات الطائرة المسيرة "يوبيتير"( Jupiter Hunter-3):

النوع: طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية (UAV) ،

الإقلاع والهبوط: إقلاع وهبوط عمودي،

باع الجناح: حوالي 5 أمتار،

المدى: يصل إلى 1000 كيلومتر، 

مدة البقاء في الجو: تصل إلى 10 ساعات،

بلد الصنع والشركة المصنعة: تُصنع في سلوفاكيا من قبل شركة Jupiter Aircraft بمشاركة رأس مال ألماني

التكلفة التقديرية: حوالي 200.000 يورو (أي ما يعادل حوالي 17.7 مليون روبل روسي). 

الاستخدام الأساسي: مهام هجومية واستطلاعية. 
