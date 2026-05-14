Advertisement

ووقع الاشتباك في محور دوبروبوليه العملياتي في دونيتسك الشعبية.وجاء في التقرير على لسان أحد العسكريين: "ظهرت إشارة غير مفهومة على شاشة نظام التعرف، وذلك بسبب أننا لم نواجه طائرة من نوع "يوبيتير" من قبل".وبعد تحييد نوع الهدف، تمكنا من التعرف عليه".ووفقا لبيانات واردة من مصادر مفتوحة، فإن Jupiter Hunter-3 هي طائرة دون طيار ذات إقلاع عمودي.وتبلغ تكلفة طائرة واحدة، تنتج في أكثر من 200 ألف (أي أكثر من 17 مليون روبل).مواصفات الطائرة المسيرة "يوبيتير"( Jupiter Hunter-3):النوع: طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية (UAV) ،الإقلاع والهبوط: إقلاع وهبوط عمودي،باع الجناح: حوالي 5 أمتار،المدى: يصل إلى 1000 كيلومتر،مدة البقاء في الجو: تصل إلى 10 ساعات،بلد الصنع والشركة المصنعة: تُصنع في من قبل شركة Jupiter Aircraft بمشاركة رأس مال ألمانيالتكلفة التقديرية: حوالي 200.000 يورو (أي ما يعادل حوالي 17.7 مليون روبل روسي).الاستخدام الأساسي: مهام هجومية واستطلاعية.