بعد أكثر من 10 سنوات.. دولة عربية تعلن إعادة فتح السفارة السورية على أراضيها

14-05-2026 | 09:31
بعد أكثر من 10 سنوات.. دولة عربية تعلن إعادة فتح السفارة السورية على أراضيها
كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بو ريطة، اليوم الخميس، عن إعادة فتح السفارة السورية في المغرب، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف.
قال بو ريطة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، "سنشهد إعادة فتح سفارة سوريا في المغرب كدليل على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد توقف لأكثر من عشر سنوات"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
 
وأكد بو ريطة أن "المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة دائمًا في مساندتها لتطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة، وواضحة في دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأضاف الوزير المغربي أن الخطوات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية التي تم اتخاذها في سوريا تسير بها في طريق استقرارها وإخراجها من المرحلة المظلمة التي كانت تعيش فيها لسنوات.
 
وتابع: "نجدد دعمنا وترحيبنا بكل الإجراءات التي تم اتخاذها بقيادة الرئيس أحمد الشرع لإنجاح الانتقال السياسي في سوريا، رغم الظروف الإقليمية والسياقات المعقدة".
