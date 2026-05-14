بعد أكثر من 10 سنوات.. دولة عربية تعلن إعادة فتح السفارة السورية على أراضيها

كشف ناصر بو ريطة، اليوم الخميس، عن إعادة فتح السفارة في ، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها من التوقف.قال بو ريطة، خلال مع وزير الخارجية والمغتربين حسن الشيباني، "سنشهد إعادة فتح سفارة في المغرب كدليل على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد توقف لأكثر من عشر سنوات"، بحسب السورية " ".وأكد بو ريطة أن " المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس كانت واضحة دائمًا في مساندتها لتطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة، وواضحة في دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأضاف الوزير المغربي أن الخطوات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية التي تم اتخاذها في سوريا تسير بها في طريق استقرارها وإخراجها من المرحلة المظلمة التي كانت تعيش فيها لسنوات.وتابع: "نجدد دعمنا وترحيبنا بكل الإجراءات التي تم اتخاذها بقيادة الرئيس أحمد لإنجاح الانتقال السياسي في سوريا، رغم الظروف الإقليمية والسياقات المعقدة".