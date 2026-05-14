الجيش الأميركي: نراجع انتشار قواتنا في أوروبا باستمرار

أفاد الجيش الأميركي بأنه يراجع انتشار قواته في بصورة مستمرة، وذلك في أعقاب تقارير تشير إلى إلغاء خطط نشر أكثر من أربعة آلاف جندي إضافي على الأراضي البولندية.

وصرح الجيش الأميركي لوكالة "نوفوستي": "تراجع وتعدل باستمرار انتشار قواتها في المسرح تبعا لتطور الأوضاع، مستعينة بالقوات المتاحة لإتاحة خيارات العمل أمام القائد الميداني".وجاء هذا التصريح بعدما أفادت صحيفة "ديفنس نيوز" نقلا عن مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته، أن الجيش الأميركي ألغى خططا لنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في بولندا.في وقت سابق، صرح الرئيس الأميركي بأنه قد يتم نقل جزء من القوات من إلى بولندا على خلفية خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وفي وقت لاحق أشار إلى احتمال نقل جزء من القوات الأميركية من ألمانيا إلى بولندا.من جهتها، أكدت البولندية أن هذا القرار لن يمس الوجود العسكري الأميركي القائم حالياً على أراضيها.يتمركز حاليا في بولندا حوالي 10 آلاف جندي أميركي. (روسيا اليوم)