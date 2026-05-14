قُتِلَت في تحطّم طائرة... صدور حكم بإلزام شركة "بوينغ" بدفع تعويض كبير جدّاً لعائلة شابة

قررت هيئة محلفين أميركية، منح تعويضات بقيمة 49.5 مليون دولار لعائلة شابة أميركية تبلغ من العمر 24 عاماً، قُتلت في حادث تحطم طائرة " " في آذار 2019، أودى بحياة 157 شخصاً.وخلصت هيئة المحلفين في شيكاغو، إلى أن "إجمالي مبلغ الأضرار التي تكبدتها الجهة المدعية يبلغ 49.5 مليون دولار". (ارم نيوز)