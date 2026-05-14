اجتماع حكومي مرتقب في طهران لتهيئة إعادة الوصول الكامل للإنترنت

قالت صحيفة اعتماد الإصلاحية إن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لرفع القيود المفروضة على الفضاء الإلكتروني، بما يسمح بإعادة ربط المواطنين بالإنترنت الدولي بحلول حزيران المقبل.وبحسب الصحيفة، ستعقد "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني" اجتماعها الأول، الأسبوع المقبل، برئاسة نائب ، محمد رضا عارف.وبحسب الصحيفة، يسعى عارف إلى الاستفادة من خبرات نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الاتصالات، بينهم هادي خانیکى وعلي ربيعي، من أجل تعزيز التنسيق بين لإعادة خدمات الإنترنت بشكل كامل.يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الانقطاع الشامل للإنترنت في 1800 ساعة، أي ما يعادل 76 يومًا، وسط تقارير تفيد بتطبيق نظام وصول "طبقي" يتيح الاتصال بالشبكة العالمية لفئات محددة فقط، بينما يُحرم غالبية المواطنين من الوصول الكامل إلى الإنترنت الدولي.