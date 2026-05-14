صندوق النقد الدولي يرحّب بالحوار البناء بين أميركا والصين

رحّب بالحوار الأولي الإيجابي بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ، معتبرًا أن أي خفض للتوترات وتقليص حالة عدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال ، إن التواصل بين أكبر اقتصادين على أعلى المستويات “أمر بالغ الأهمية”، مضيفة أن الصندوق يرحّب بأي حوار بنّاء من شأنه تخفيف التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصادين الأميركي والصيني وعلى الاقتصاد العالمي ككل.

وأشارت كوزاك إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو “السيناريو المتوسط” الذي عرضه صندوق في تقريره الأخير حول الاقتصاد العالمي، موضحة أن هذا السيناريو يعكس ضغوطًا متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في ، إضافة إلى تداعيات محتملة على أسعار الطاقة.

وبحسب هذا السيناريو، قد يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات أكثر تفاؤلًا عند 3.1% في حال تحسن الأوضاع سريعًا، بينما سجل النمو 3.4% في عام 2025 وفق التوقعات السابقة. ويفترض السيناريو الأكثر سلبية استمرار ارتفاع أسعار عند حدود 100 دولار للبرميل، مع تشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم.

وأكدت المتحدثة أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى بالفعل إلى زيادة توقعات التضخم على المدى ، إلا أن توقعات التضخم على المدى المتوسط ما زالت مستقرة نسبيًا، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية العالمية لا تزال في المجمل “ميسّرة”.

كما أوضحت أن الصندوق يواصل بحث إمكانيات تقديم دعم مالي للدول المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، من دون تفاصيل أو أسماء دول بعينها، أو التعليق على تقارير تشير إلى طلبات محتملة للمساعدة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أشارت سابقًا إلى توقعات بتقدم عدد من الدول بطلبات تمويل تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليار دولار، فيما شدد الصندوق على ضرورة تجنب سياسات دعم الوقود الواسعة لما لها من آثار سلبية على وزيادة الطلب على الطاقة.