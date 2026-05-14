فتح تنتخب محمود عباس رئيسًا عامًا للحركة مجدداً

انتخب أعضاء الثامن لحركة فتح، رئيسا لحركة فتح بالإجماع. وقد صوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب الرئيس رئيساً وقائداً عاما للحركة. ويشغل الرئيس محمود عباس منصب رئيس ، ورئيس لـمنظمة التحرير .

وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتقاده لهجوم السابع من أكتوبر، قائلاً: «أياً كان تقييم ما حصل في 7 أكتوبر، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها»، مضيفاً: «ذُبحنا وهُجّرنا ودُمّرت بلادنا بسبب هذا العمل».

وأكد الرئيس الفلسطيني، أنه "متمسك بـ«اتفاق أوسلو» الذي وُقّع مع قبل 33 عاماً، وبالاتفاقات اللاحقة، وبمنظمة التحرير وبرنامجها القائم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والسلاح الواحد، وبالإصلاحات، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أنه متمسك بالنهج السلمي وسط سلسلة من الحروب الدامية في المنطقة".