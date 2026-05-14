عربي-دولي

الرئيس الصيني حذّر من احتمال نشوب "صراع" مع الولايات المتحدة بشأن تايوان

Lebanon 24
14-05-2026 | 16:07
الرئيس الصيني حذّر من احتمال نشوب صراع مع الولايات المتحدة بشأن تايوان
 أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذّر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير وحتى إلى صراع.

وأكدت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ شدد على أن "قضية تايوان" هي "أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية".

ونقلت وسائل الإعلام عن شي قوله: "إذا تم التعامل معها بشكل سليم، فستبقى العلاقات الثنائية مستقرة بشكل عام. أما إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، مما يدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة".

وأضاف الرئيس الصيني أن استقلال تايوان "يتعارض جوهرياً" مع السلام في مضيق تايوان، مؤكداً أن السلام في المضيق هو "أهم أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن تصريحات شي بشأن تايوان، وهي جزيرة تتمتع بحكم ديمقراطي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها، جاءت في خلال اجتماع مغلق ‌استمر لأكثر من ساعتين بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

