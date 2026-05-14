السعودية ترحّب باتفاق عمّان لتبادل الأسرى في اليمن

رحّبت بالاتفاق الذي وقع اليوم في العاصمة عمّان لتبادل المحتجزين في اليمن.

ووصفت الخارجية السعودية الاتفاق بأنه "يُعد تطوراً إيجابياً يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتجزين وأسرهم، ويعزز الثقة وفرص الأمن والاستقرار".

كما ثمنت الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، و"الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، كما تشيد المملكة بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتجدد المملكة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.