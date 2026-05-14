الصين تدعو إلى وقف دائم للنار في إيران وإعادة فتح الملاحة

دعت الصينية إلى التوصل في أسرع وقت إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في ، مؤكدة أن إيجاد حل سريع للأزمة سيصب في مصلحة وإيران ودول المنطقة. كما شددت على ضرورة إعادة فتح خطوط الملاحة بأسرع وقت، استجابة لنداءات المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي اتفقا على رؤية جديدة لبناء علاقة صينية أميركية بناءة ومستقرة استراتيجياً، لتوفير التوجيه الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، وتعزيز التنمية المطردة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأميركية، وتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتقدم للعالم.وأشارت الخارجية الصينية إلى أن "موقف من الوضع في إيران واضح تماما"، مشيرة إلى أن الصراع ألحق خسائر فادحة بالشعب وشعوب دول المنطقة الأخرى.ونوهت إلى أنه استمرار اتساع رقعة النزاع أثّر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وسلاسل التوريد، والنظام التجاري الدولي، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي أضر بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.وشددت الوزارة على أنه "لا جدوى من استمرار هذا الصراع الذي كان من الممكن تجنبه أصلًا"، وأن "إيجاد حل مبكر لهذا الوضع يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن دول المنطقة والعالم أجمع".وأوضحت أن اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لاستكشاف سبل حلّ عبر المفاوضات، لقيت ترحيبًا من دول المنطقة والمجتمع الدولي.وأشارت إلى أن الصين آمنت دائما بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل للمضي قدمًا، وأن استخدام القوة طريقٌ مسدود.وقالت "الآن وقد فُتح باب الحوار، فلا ينبغي إغلاقه مجددًا. من المهم الحفاظ على زخم تخفيف حدة الوضع، والالتزام بمسار التسوية السياسية، والانخراط في الحوار والتشاور، والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الإيراني وغيره من القضايا بما يراعي مخاوف جميع الأطراف".وشدد بيان الخارجية أنه "من المهم إعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن استجابةً لنداء المجتمع الدولي، والحفاظ معًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وانسيابيتها".وشددت أيضا على أهمية التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وذلك لتمكين عودة السلام والاستقرار إلى منطقة والخليج في أقرب وقت، ووضع الأسس لبناء بنية أمنية مستدامة للمنطقة.وقالت الخارجية الصينية إنه "منذ بداية النزاع، تعمل الصين جاهدة لإنهاء الصراع وإحلال السلام"، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح 4 مقترحات لحماية وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وأضافت أن الصين وباكستان أصدرتا معا مبادرة النقاط الخمس لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وقالت إن الصين ستواصل العمل بما يتماشى مع مقترحات شي الأربعة، والعمل مع المجتمع الدولي لتقديم دعم أقوى لمحادثات السلام ولعب دور بناء في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.